Diplo felicita a Beatriz Luengo por su imitación de Beyoncé y Luengo mete la pata con su respuesta

Por si la imitación de Beatriz Luengo de Beyoncé en ‘Tu cara me suena’ el pasado viernes no hubiera sido totalmente noticiable, Antena 3 ha subido un vídeo en el que se ve a Diplo felicitando a la compositora, cantante, actriz, bailarina y empresaria española por su interpretación del tema ‘Run the World (Girls)’ en el programa. Su felicitación tiene toda la razón de ser, pues su grupo, Major Lazer, inspiró la base de esta canción. En concreto con su tema ‘Pon de Floor’.

Beatriz Luengo le ha dado las gracias por el vídeo en Twitter, pero metiendo la pata. En su texto indica que Diplo ha producido “todo el último álbum de Justin Bieber” y no es cierto. Diplo únicamente coprodujo con Skrillex el tema ‘Where Are Ü Now?’ de ‘Purpose’, que es casi un bonus track en el disco, pues salió meses antes.

Posteriormente Diplo ha seguido colaborando con Beyoncé, por ejemplo en canciones de ‘Lemonade’ como ‘Hold Up’ y ‘All Night’. Antena 3 recuerda los días que Diplo puso en Instagram que para él era un sueño hecho realidad colaborar con Beyoncé y que de hecho hacía coros en ‘All Night’. “No sé por qué ha dejado mi voz ahí”, indicaba el productor.

Seguimos sin fecha para el nuevo disco de Major Lazer que en principio estaba programado para finales de 2015. Lo que sí hemos conocido es un nuevo single en el que aparecen Nicki Minaj y PartyNextDoor. ‘Run Up’ es número 25 esta semana en las listas británicas después de haber llegado a ser top 20. En Estados Unidos llegó al puesto 66, pero ya no aparece en el Billboard Hot 100. En España la canción está gustando más y esta semana alcanza una nueva cima, el número 63.