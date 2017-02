‘Islamabad’, el personalísimo acercamiento al trap de Los Planetas, a debate

Parte de la redacción evalúa el segundo single del nuevo disco de Los Planetas, a la venta el 24 de marzo.

“En ‘Islamabad’, Los Planetas reconvierten ‘Ready pa morir’ de Yung Beef en uno de sus clásicos psicodélicos (entre ‘Ya no me asomo a la reja’ y los tótems de ‘Una semana en el motor de un autobús’). Se nota la cadencia trap, pero aquí sabiamente llevada a terreno planetero, con J recuperando el acento granaíno del Grupo de expertos Solynieve. Su entonación monótona, la dulzura que parece desprender la melodía, su crescendo suave, encubren una letra que es también otro clásico de Los Planetas: el ajuste de cuentas, esta vez no contra una ex-amante o un ex-amigo, sino contra el fanatismo, personificado en el antagonista al que J escupe sus diatribas. Aunque les podamos reprochar que ‘Islamabad’ remita demasiado a canciones anteriores, Los Planetas demuestran que siguen emocionando y que los prejuicios no son para ellos. Qué ganas de disco nuevo, qué ganas del split con Yung Beef”. Mireia Pería.

“Yo, como admirador y seguidor de Los Planetas y Yung Beef, no podía haber recibido este encuentro con más entusiasmo. Pero tampoco quiero dejarme llevar por la euforia y por el hecho de que ‘Espíritu olímpico’ me ha gustado mucho como adelanto. ’Islamabad’ es nada más (y nada menos) que otro de esos buenos temas planeadores con los que los de Granada entran en calor en sus mejores discos. Esperemos que este sea un nuevo caso. Diría, eso sí, que más allá del guiño a ‘Ready pa’ morir’, la letra casi rapeada, yendo de lo espiritual a lo social, es de lo mejor que ha escrito J en mucho, mucho tiempo”. Raúl Guillén.

“Los siete minutos casi clavados de ‘Islamabad’ son toda una experiencia, preferiblemente a disfrutar con auriculares. Los Planetas recuperan los caminos de la distorsión, de las melodías elásticas, y al Jota de dicción más ligera para conformar un tema que parece una interrupción constante, en un clímax que no llega hasta el final: el momento en el que irrumpen como una metralleta los versos que la banda granadina ha tomado prestados del ‘Ready Pa Morir’ de Yung Beef. Hay que estar muy ciego para no ver que el trap es ya el sonido de una generación, y por eso no debería ser tan sorprendente que Los Planetas -que en su día fueron el sonido de otra- se acerquen ahora a este nuevo género. Es algo a celebrar, sobre todo si nos da canciones como esta”. Lolo Rodríguez.