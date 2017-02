Sethlas gana la Gala Drag Queen de Las Palmas, pero pierde patrocinadores, aunando a Madonna y a Gaga

Sethlas se ha convertido en la ganadora de la Gala Drag de Las Palmas, que fue “trending topic” mundial y ha provocado decenas de miles de búsquedas -literalmente- en Google, propiciando que las palabras “drag queen” compitan con “Oscars 2017” entre las búsquedas más populares del día, con el público tratando de averiguar qué ha pasado. Lo que ha pasado es que la victoria de esta drag, basada en imaginería religiosa, ha indignado a la Conferencia Episcopal y a los patrocinadores del certamen. Según informa ABC, la cooperativa especializada en tiendas Multiópticas se ha desconectado “de cualquier vinculación con el patrocinio del ganador de la Gala Drag Queen de Las Palmas”. Trident ha recalcado también que no pretendía ofender a nadie.

ABC recoge igualmente unas declaraciones del obispo de Canarias, Francisco Cases, quien celebrará eucaristía en la Catedral de Santa Ana el 3 de marzo con la intención de “pedir perdón porque el testimonio de nuestras vidas creyentes no es lo suficientemente vigoroso y coherente en la convivencia social”. Continúa: “ha triunfado la frivolidad blasfema en la gala Drag del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria (…) ha triunfado en los votos y triunfado en los aplausos de una muchedumbre enardecida (…) Estoy viviendo ahora el día más triste de mi estancia en Canarias” tras ver a “miles de personas que coreaban, aplaudían y votaban con los teléfonos”.

La noticia ha terminado en El País y El Mundo. El texto original de EFE menciona algunos mensajes de tuiteros que se preguntaban qué habría pasado si la actuación se hubiera centrado en la religión musulmana. También cita que la canción que abre es ‘Like a Prayer’ de Madonna (un comentarista de Youtube preguntaba qué tema era), aunque no que el espectáculo que sucede no es ni más ni menos que un popurrí de actuaciones de Madonna de sus últimas giras: ‘Girl Gone Wild’ de ‘MDNA Tour’, ‘Holy Water’ de ‘Rebel Heart Tour’ y ‘Live to Tell’ de ‘Confessions Tour’ (grande ese momento en que el crucifijo parece que no va a llegar a levantar el vuelo). Por si no fuera suficiente, la incorporación de ‘Judas’ de Lady Gaga, de vídeo obviamente también de corte religioso, en mitad del show, termina de dar una alegría a Francisco Cases.

Otras voces indican que Sethlas tenía que haber ganado ya el año pasado, cuando quedó segunda con un popurrí de Taylor Swift y Eurythmics mucho más ligero.

La web de RTVE no recoge ya la actuación que sí aparece de manera no oficial en Youtube, se desconoce si porque la han censurado, por exceso de tráfico o por algún ajuste técnico.

La polémica por la elección de Drag Sethlas se produce al mismo tiempo que la primera película LGTB gana el Oscar a mejor película, y también al tiempo que el colectivo ultra conservador Hazte Oír ha iniciado una campaña abiertamente centrada en la transfobia en los autobuses españoles.