El ‘Mayhem Requiem’ de Lady Gaga se podrá ver sin suscripción

Lady Gaga despedirá la era de ‘Mayhem’ con el esperado concierto de ‘Mayhem Requiem’, el cual será retransmitido en Apple Music este jueves 14 de mayo. La hora de inicio en nuestro país será a las 5 de la mañana del día siguiente y se podrá ver en la plataforma sin necesidad de suscripción.

El ‘Apple Music Live: Lady Gaga Mayhem Requiem’ mostrará el concierto exclusivo que Gaga realizó en Los Angeles el pasado 14 de enero. En este show, la artista interpretó una versión totalmente diferente, «reimaginada», de ‘Mayhem’.

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La cinta ha sido descrita como «el último capítulo de la era Mayhem»: «Gaga pasa la mayor parte de la íntima velada al piano o en los sintetizadores, donde exhibe arreglos reimaginados de ‘Abracadabra’, ‘Disease’ y el resto del tracklist», se lee en el comunicado.

Al terminar el directo, tanto el concierto completo como un álbum en directo quedará disponible bajo demanda para aquellos usuarios que sean suscriptores de Apple Music.

Official trailer for Lady Gaga's MAYHEM Requiem, coming to Apple Music on May 14: https://t.co/bvzxWdsdnzpic.twitter.com/P9L2fVv2MW — Gaga Daily (@gagadaily) May 12, 2026