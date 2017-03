Adolescentes “on fire” en lo nuevo de The New Pornographers

El supergrupo canadiense The New Pornographers publicará su nuevo álbum el día 7 de abril. Se titula ‘Whiteout Conditions’ y, de nuevo, reúne los talentos de reconocidos artistas como Neko Case, A.C. Newman o Kathryn Calder, si bien parece que en esta ocasión ha quedado fuera el hasta ahora habitual Dan Bejar, más conocido como Destroyer.

El single principal de ‘Whiteout Conditions’ ha sido ‘High Ticket Attractions’, cuyo divertido y violento videoclip oficial acaba de ver la luz. Dirigido por Dan Huiting (Bon Iver, Majical Cloudz…), comienza mostrando una inocente clase de ciencia en un instituto de niños bien. Sin embargo, un leve incidente desata un efecto bola de nieve y los chicos pierden los papeles a lo grande, hasta convertir las aulas en un campo de batalla, literalmente.

‘Whiteout Conditions’ es el primer álbum del grupo fuera de su sello de siempre, Matador, que editara todos sus discos hasta ‘Brill Bruisers’ (2014). Ahora recurren a la autoedición, aunque en su distribución participa el sello Concord, subsidiaria de Universal que publica a Paul McCartney o James Taylor, entre otros. Además de ‘High Ticket Attractions’, el grupo también ha mostrado otra nueva canción, ‘This Is the World of Theater’, con Neko Case en la voz principal.