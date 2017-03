‘Blood Under My Belt’ de The Drums: ¿a la altura de sus hits o demasiado repetitivo?

Parte de la redacción de JENESAISPOP evalúa ‘Blood Under My Belt’, el nuevo single de The Drums:

“Aunque Jonny Pierce de The Drums llegó a decir que ‘Encyclopedia’ era el disco de sus sueños, sus fans no lo acogieron con los brazos abiertos precisamente; por eso ‘Blood Under My Belt’, lo nuevo de Pierce ya sin Jacob Graham, parece un regreso premeditado a tiempos más sencillos, una vuelta a ese ‘Let’s Go Surfin’ que dio fama a The Drums. Afortunadamente, el primer single de ‘Abysmal Thoughts’, que retrata a su autor angustiado tras una ruptura que sabe él ha provocado, no suena forzado ni desesperado en su vuelta a las raíces del grupo sino completamente natural gracias a una melodía redonda que se pega incluso antes de que la canción haya terminado y a una base instrumental con cuerdas sintetizadas que añade drama sin obstruir su carácter ligero y desenfadado. No cabe duda de que ‘Blood Under My Belt’ está a la altura de los hits más instantáneos del grupo y de que no desentonará en absoluto cuando suene seguida de “Surfin” o ‘Money’ en Spotify o en concierto”. Jordi Bardají.

“The Drums ahora es el proyecto en solitario de Jonny Pierce, y parece que vuelve con ganas de repetir el éxito de su primer disco. ‘Blood Under My Belt’ es un single de melodía pegadiza, producción lo-fi, regusto a Bubblegum pop y algo de post-punk, atmósfera optimista y soleada (en contraste con una letra muy turbia, que glorifica una relación de maltrato). Debería gustarme, pero no. Se me acaba haciendo demasiado repetitivo. Pierce alarga en exceso (cuatro minutos y medio) un tema que, con menos de tres, hubiera sido redondo”. Mireia Pería.

“Que la nota de prensa sobre el nuevo disco de The Drums ni siquiera mencione que Jacob Graham ya no forma parte del grupo es una enorme falta de respeto para músicos, miembros de bandas y co-autores, como era su caso. Solo gracias a su Instagram averiguamos que hace un año que se marchó “sin grandes dramas” para centrarse en Sound of Ceres. Jonny Pierce, en solitario al frente del “grupo”, opta por un single que suena a sus inicios, mono, pegadizo… pero demasiado estándar en su melodía de indie pop de corte jangle. Un proyecto en su cuarto disco necesita un golpe de efecto mayor que este”. Sebas E. Alonso.