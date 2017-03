¿Hay nuevo disco de “The Drums” o es el álbum en solitario de Jonny Pierce?

The Drums están de vuelta con un nuevo disco llamado ‘Abysmal Thoughts’ que sale el 16 de junio. Alguien pensará que las ambiciones de Jonny Pierce de iniciar carrera en solitario están enterradas, pero cabe preguntarse si este inminente largo no es un álbum en solitario en verdad.

Según la nota de prensa publicada por Pitchfork, el cantante y fundador Jonny Pierce ha grabado el disco en Los Ángeles y en su cabaña de Upstate New York, y él ha escrito todas las canciones y tocado todos los instrumentos. El nombre de su compañero Jacob Graham no aparece por ningún lado, pese a que solía tener créditos en la mitad de las canciones. The Drums, primero un cuarteto, luego un trío y luego un dúo, podría haber pasado a ser un grupo con un único miembro. En las fotos de Facebook aparece Pierce solo y explícitamente se refiere a este como “mi cuarto disco”, así en singular.

El primer single ya disponible en Spotify es un ‘Blood Under My Belt’ que nos devuelve a los primeros The Drums, los tiempos en que, lejos de experimentaciones, se entregaban a punteos jangle pop, teclados evocadores y repetitivos estribillos. Se desconoce si el resto del disco seguirá por ahí o será tan variado como el último ‘Encyclopedia’, pero en una nota de prensa Pierce habla sobre lo “confusa” que es “la felicidad”, que “se desvanece” en cuanto “te acostumbras a ella”. También hay una referencia al “caos político que atrona”, por lo que cabe esperar temas más oscuros.

“Abysmal Thoughts”:

01 Mirror

02 I’ll Fight for Your Life

03 Blood Under My Belt

04 Heart Basel

05 Shoot the Sun Down

06 Head of the Horse

07 Under the Ice

08 Are U Fucked

09 Your Tenderness

10 Rich Kids

11 If All We Share (Means Nothing)

12 Abysmal Thoughts