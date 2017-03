Snoop Dogg encañona y dispara al “puto payaso” de Trump en ‘Lavender’

Hoy ha aparecido un nuevo vídeo del rapero Snoop Dogg. Se trata del correspondiente a ‘Lavender’, un tema del colectivo de neo jazz BabBadNotGood. La canción era una colaboración con el productor canadiense Kaytranada incluida en ‘IV’, su disco del pasado año. Y ahora es extraída como single con esta versión especial junto al rapero. Además, el tema ha sido objeto de un clip bastante incendiario protagonizado por el propio Dogg que dará que hablar.

Dirigido por el dúo Jesse James y con el actor Michael Rappaport como invitado estrella, el vídeo presenta una sátira de la realidad en la que todos son clowns, incluidos el presidente de los Estados Unidos, el archidiscutido Donald Trump, al que en un momento del vídeo Dogg encañona y dispara. De manera nada velada, Dogg también tiene algo en contra de su Presidente.

Aunque el veterano MC no suele meterse en cuestiones políticosociales, el tenso clima tras la elección del magnate le ha empujado a mostrar su postura. Así lo ha declarado en una entrevista con Billboard, en la que le califica de “puto payaso”, y que asegura que su mandato y las decisiones que está tomando perpetuarán a los ciudadanos norteamericanos de raza no blanca como ciudadanos de segunda, cuando no criminales. Snoop Dogg publicó el pasado año el álbum número 14 de su carrera, ‘Coolaid‘. Un disco que próximamente tendrá su propia película.