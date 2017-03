Rechazada la entrada de YUNG BEEF a Estados Unidos, donde viajaba para actuar en SXSW

YUNG BEEF era uno de los artistas nacionales invitados a actuar en el festival SXSW de Austin, como parte del programa Sounds from Spain, este mes de marzo, pero ya no va a poder ser.

La Vendición Records, sello de YUNG BEEF y Los Santos (antes PXXR GVNG), entre otros artistas, anuncia hoy que YUNG BEEF no ha podido volar a Estados Unidos debido a que su ESTA (Autorización de Viaje a Estados Unidos) le ha sido rechazada en la misma puerta de embarque del aeropuerto. No se apunta motivo concreto.

La ESTA ha de ser solicitada con 72 horas de antelación. De ser rechazada, el interesado en visitar el país debe solicitar Visa de Visitante B-1 (solo para personas que trabajarán en el país temporalmente) o Visa de Turista B-2 (solo para turistas).

El sello apunta que el apoyo del Instituto Español de Comercio Exterior como el Ministerio de Economía, Industria y Creatividad y el propio South by Southwest no ha servido para que YUNG BEEF pueda viajar a Estados Unidos.

YUNG BEF es solo uno de varios artistas a los que la entrada a Estados Unidos les ha sido denegada. Otras bandas como Massive Scar Era o Yussef Kamaal también han tenido que quedarse en tierra. El grupo Soviet Soviet incluso fue deportado tras llegar a Seattle, donde hacía escala para viajar a Austin.

Este es el comunicado oficial de La Vendición Records en Facebook:

A pesar del apoyo recibido por ICEX , MINECO y SXSW, no se ha podido cambiar el estado de la ESTA, por lo tanto Yung Beef no actuará en los showcases programados por SXSW, Remezcla y SFS.

Ya no eske no me dejen entrar en la diskoteka eske no ne dejan entrar en el pais

— KING BEEF (@secoweedcodein) March 14, 2017