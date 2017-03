Alarido Mongólico petan a lo grande en Holanda con un himno gabber

Hace algo más de un año que hablábamos en esta web de Alarido Mongólico, un dúo de A Coruña que, aunque rapean, se empeñan en trasgredir los límites típicos del género, tanto en lo musical como en lo lírico y lo estético, hacia una amalgama heterogénea, atrevida y, sobre todo, muy divertida. Por entonces acababan de lanzar su primer 7″, una doble cara A con ‘Grimilla’ y esa oda a los vientres que es ‘Para siempre’.

A lo largo de 2016 mostraban nuevas referencias de su hip hop post-Tumblr, como ‘Canción de amor (para Maider)‘ o la loca ‘Alarido Mongólico (ha llegado a la ciudad)‘, construida sobre el célebre riff de ‘Thunderstruck’ de AC/DC. Sin embargo, nada de esto nos había preparado para lo que ha sucedido con ‘Bitterballen Donder Op’, un tema que homenajea al mismo tiempo a la gastronomía neerlandesa y al gabber, un género muy popular en toda Europa en la resaca noventera del bakalao.

Cantando en flamenco (Joel, mitad del grupo, dice que Eindhoven es su segundo hogar), se limitan a alternar cómicamente palabras básicas como “gracias” o “café con leche” con el nombre de platos rápidos de la gastronomía de Países Bajos como bitterballen, frikandel, viandel y kaassoufle, han explicado a la web Ferrol 360. Este disparate ha gustado mucho precisamente en Holanda, claro, donde se están convirtiendo en toda una revelación.

Su vídeo de Youtube es ya, de largo, su vídeo más visto con más de 26.000 reproducciones… pero es una nimiedad al lado de una publicación de Facebook de una conocida web humorística de aquel país: ya supera las 535.000 reproducciones. Y no nos extraña porque, guiños al lenguaje aparte, es un auténtico pepinazo. No sabemos si conseguirán convencer a los flamencos con el resto de su repertorio, pero ojalá que esto sirva, al menos, para que aquí nos les tomemos más en serio… Bueno, ya me entendéis.