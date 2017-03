Nicki Minaj supera a Aretha Franklin y es la mujer con más singles en el Billboard Hot 100

Nicki Minaj es ya la mujer con más entradas en Billboard Hot 100. La rapera cuenta 76 entradas en lista, superando por 3 nada menos que a Aretha Franklin, que poseía el récord hasta hoy. Recientemente, Minaj se desempataba de las 70 entradas de Taylor Swift en la lista con ‘Run Up’ de Major Lazer y PARTYNEXTDOOR, en la que es artista invitada.

Minaj ha conseguido colocar sus tres singles nuevos, ‘No Frauds’, ‘Regret In Your Tears’ y ‘Changed It’, en lista. De manera destacada, ‘No Frauds’ ha entrado directo al top 20 (#14), por lo que se le augura un largo recorrido… ¿vídeo mediante? La canción más popera de las tres, ‘Regret Your Tears’, se ha tenido que conformar con un top 61 y ‘Changed It’ es top 71. Eso sí, ‘Swalla’ de Jason Derulo y Minaj no ha conseguido entrar en lista, lo cual podría cambiar tras el estreno de su vistoso videoclip.

Billboard recuerda que solo 32 de las 76 entradas de Minaj en lista la acreditan como artista principal y que el 44 restante son “featurings”, aunque también que, durante la actividad de Franklin, que sí es intérprete única de sus 73 entradas, estos “featurings” eran mucho menos habituales. Curiosamente, a pesar de su copioso repertorio en Billboard, Minaj no tiene un solo número uno en Estados Unidos (su mayor posición en lista fue un top 2 con ‘Anaconda’).

Esta es la lista de mujeres con más entradas en Billboard Hot 100:

76, Nicki Minaj

73, Aretha Franklin

70, Taylor Swift

58, Rihanna

57, Madonna

56, Dionne Warwick

54, Beyonce

53, Connie Francis

48, Mariah Carey

48, Brenda Lee

43, Miley Cyrus

41, Barbra Streisand

40, Mary J. Blige

40, Janet Jackson

40, Diana Ross