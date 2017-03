Lorde pone el hype de su próximo single por las nubes

Lorde ha adelantado dos temas de su segundo álbum, ‘Melodrama’, a la venta a mediados del mes de junio. Ambos tienen emocionados a sus seguidores por razones muy distintas: el primer single ‘Green Light’ es un considerable “grower” sobre una ruptura que Lorde bordó en cuanto a carisma e interpretación pasional a su paso por Saturday Night Live, y el segundo adelanto ‘Liability‘ es una bonita balada al piano.

Pero no están puestas todavía todas las cartas sobre la mesa. Lo mejor puede estar por venir según se desprende de su cuenta de Twitter, donde ha hypeado de lo lindo a sus seguidores. Tras indicar que el plan (promocional) que tiene para este año incluye varias sorpresas, ha hablado de su próximo tema de adelanto, que es su favorito.

“Joder, no tenéis ni idea del material tan guay que está por venir, todos estos momentos insanamente preciosos. ¡Os vais a quedar en el sitio! Y la música. Esta próxima canción es mi favorita de todo lo que he hecho jamás. De verdad que no suena a nada que yo haya oído en el buen sentido de la expresión”, ha indicado. Esperemos que el hype no devore a la inminente canción que suponemos que saldrá en las próximas semanas, dependiendo de lo que vaya sucediendo con ‘Green Light’, que parece que esta semana podría recuperar posiciones en las listas británicas, volviendo al top 30.