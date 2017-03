El espléndido ‘2 Good 2 Be True’ de Nite Jewel

Nite Jewel está de vuelta menos de un año después de haber publicado su último disco, ‘Liquid Cool‘. La artista, cuyo verdadero nombre es Ramona Gonzalez, también conocida por su proyecto Nite-Funk junto a Dâm-Funk, publicará ‘Real High’ el próximo 5 de mayo. Eso significa que para entonces ‘Liquid Cool’ no habrá cumplido aún ni un año, pues salió en junio del año pasado.

Y el primer adelanto es todo un “real high”. Se llama ‘2 Good 2 Be True’, llega hoy a las plataformas de streaming y se presenta con un vídeo dirigido por Geneva Jacuzzi. Se trata de una delicatessen de R&B amable con un punto de sofisticación marca de la casa, que tanto puede gustar a los seguidores de los ritmos house como de otros artistas similares en la onda de Junior Boys y Jessy Lanza, Rhye o Jessie Ware. El videoclip es playero, aunque en blanco y negro, sin llegar a sumergirse en los territorios bailables con los que juguetea.

Este será el tracklist de ‘Real High’ cuando podamos encontrarlo en el mercado dentro de un par de meses:

01 In The Nite

02 Had to Let Me Go

03 2 Good 2 Be True

04 Real High

05 The Answer

06 I Don’t Know

07 When I Decide (It’s Alright)

08 Who U R

09 Part of Me

10 Obsession

11 R We Talking Long