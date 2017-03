23 años después, Johnny Marr vuelve a The The

El propio Johnny Marr se ha encargado de dar la noticia a través de su cuenta en Twitter: “The The se reúnen por el Record Store Day”. Ese “se reúnen” quiere decir que él vuelve al grupo de Matt Johnson, al que se unió en 1988 tras la separación de The Smiths y en el que participó hasta 1994, colaborando en la grabación y promoción de discos como ‘Mind Bomb’ y ‘Dusk’.

Johnson, único miembro permanente en el grupo desde que se fundara a finales de los 70, publicó después más álbumes como The The, el icónico ‘Hanky Panky’ (1995) y ‘Nakedself’ (2000), su último disco de estudio hasta la fecha. Desde entonces, Johnson se ha dedicado a poner música a filmes de corte independiente.

Marr y Johnson, junto con otros ex-miembros del grupo recuperados como el percusionista Zeke Manyika y James Eller, publicarán el 22 de abril, Día de las Tiendas de Discos, el primer single de The The en 15 años. Se titulará ‘We Can’t Stop What’s Coming’ y por el momento se desconoce si de esas sesiones de grabación surgió más música o si solo se registró esa canción. Os dejamos con dos de los grandes singles de su primera época juntos, ‘Kingdom of Rain’, que contaba en tareas vocales nada menos que con Sinead O’Connor, y ‘Love Is Stronger Than Death’.