London Grammar presenta el solemne baladón que titula su nuevo disco

Coincidiendo con el viernes de novedades discográficas, London Grammar finalmente ha detallado su nuevo álbum, que llega cuatro años después del lanzamiento de su exitoso álbum debut, ‘If You Wait’. ‘Truth is a Beautiful Thing’, que así se titula su sucesor, sale el 9 de junio. Del mismo hemos escuchado dos temas sin mucho que ver entre sí, el baladón solemne ‘Rooting for You’ y el más luminoso ‘Big Picture’.

London Grammar presenta hoy precisamente el tema que titula este trabajo, como ‘Rooting for You’, un número a piano sombrío, dramático, que recalca sobre todo la expresiva voz de la cantante Hannah Reid (¿una de las más bonitas en activo en Reino Unido?) y en el que el grupo canta a un amor romántico, aparentemente advirtiendo del peso emocional que este puede conllevar. Es el tema que cierra un disco, por cierto, que presenta otros títulos sugerentes como ‘Leave the War with Me’, ‘Oh Woman Oh Man’ o ‘Hell to the Liars’.

‘Truth is a Beautiful Thing’:

01 Rooting for You

02 Big Picture

03 Wild Eyed

04 Oh Woman Oh Man

05 Hell to the Liars

06 Everyone Else

07 Non Believer

08 Bones of Ribbon

09 Who Am I

10 Leave the War With Me

11 Truth Is a Beautiful Thing