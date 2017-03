Antonio Banderas habla de su dolencia cardíaca

Esta semana el actor Antonio Banderas tuvo que salir al paso de unas informaciones que alertaban de su ingreso hospitalario en un hospital suizo, aclarando que no se trataba de una recaída de la dolencia cardíaca que le llevó a ingresar de urgencia en un hospital británico el pasado enero. Entonces se afirmó que se trataba de un “dolor agónico” en el pecho pero que no se debía a ninguna patología cardiovascular. Y no era del todo cierto.

Hace unas horas el intérprete de ‘Átame’ recogía la Biznaga de Oro honorífica en el Festival de Cine de Málaga, su tierra natal, que se ha celebrado esta semana en la capital de la Costa del Sol –y cuyo palmarés ha premiado las películas ‘Verano 1993’ de Carla Simón y ‘Últimos días en La Habana’ de Fernando Pérez–.

Por este motivo ofrecía una rueda de prensa en la que habló con franqueza sobre este incidente, revelando la verdadera gravedad de su dolencia. “Sufrí un ataque al corazón el 26 de enero, pero tuve mucha suerte, fue benigno y no ha dejado daños en la ‘patata’, como dice mi hermano”, dijo. “Me sometí a una intervención en la que se me implantaron tres ‘stents’ en las arterias coronarias, y como sufría arritmias desde hace tiempo, de ‘motu proprio’ me sometí a una termoablación, pero no ha sido tan dramático como se ha escrito”, concluyó.

Por eso asegura que, aunque se encuentra bien, va a bajar el alto ritmo de trabajo que lleva sosteniendo en las últimas décadas. Su proyecto más inmediato será estudiar el papel que prevé realizar en un biopic de Pablo Picasso, centrado en la creación del ‘Guernika’, bajo la dirección de Carlos Saura.