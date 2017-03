Sparks no decepciona con la portada de su nuevo disco… ni con su single de adelanto

Sparks, el mítico grupo de art-rock formado por los hermanos Ron y Russell Mael, autor de grandes discos de culto de los 70 como ‘Kimono My House’ o ‘Propaganda’, ha anunciado nuevo disco para el 8 de septiembre. Se titula ‘Hippopotamus’ y se presenta con un single tan Sparks como es de esperar, el que lo titula, entre lo ufano y lo dramático, que no decepcionará a sus fans.

‘Hippopotamus’ es el primer largo del grupo desde 2015, cuando se publicó su disco colaborativo con Franz Ferdinand, aunque para encontrar el último disco de estudio “de verdad” de Sparks hemos de remontarnos a 2008, año en el que salió ‘Exotic Creatures of the Deep’. ‘The Seduction of Ingmar Bergman’ de 2009 era una ópera encargada por la radio sueca.

No es casualidad que ‘Hippopotamus’ se anuncie ahora, el grupo acaba de anunciar también película, ‘Annette’, para la que ha escrito el guión y la banda sonora y que ha dirigido Léos Carax y protagonizará Rihanna. Carax aparece en una de las pistas del disco, la 12, precisamente titulada ‘When You’re a French Director’. No, no hay colaboración de Rihanna, ¿pero no hubiera sido un puntazo?

‘Hippopotamus’:

01 Probably Nothing

02 Missionary Position

03 Edith Piaf (Said It Better Than Me)

04 Scandinavian Design

05 Giddy Giddy

06 What The Hell Is It This Time?

07 Unaware

08 Hippopotamus

09 Bummer

10 I Wish You Were Fun

11 So Tell Me Mrs. Lincoln Aside From That How Was The Play?

12 When You’re A French Director [ft. Leos Carax]

13 The Amazing Mr. Repeat

14 A Little Bit Like Fun

15 Life With The Macbeths