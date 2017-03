Cintia Lund, de DCode a la cena “hipster” de ‘First Dates’ (con mención a La Bien Querida)

La cantautora Cintia Lund, sueca pero basada en Madrid, fue la ganadora del concurso de maquetas BDCoder de 2016. De ella os hablamos en su momento. Su EP ‘NYA’, en la línea del folk californiano de los 70, así como su voz, cautivaron al jurado del festival gracias a buenas canciones como ‘Skydriver’. El EP está disponible en Bandcamp.

Lund prepara su primer disco, ‘New York Anthem’, para este año y ha decidido que la mejor manera de darse a conocer a un público mayor que el que asiste a DCODE es salir en la tele. Y lo ha hecho. Lund ha aparecido en ‘First Dates’ de Cuatro, uno de los programas más vistos de nuestro país, para compartir una cena (ella va directa a los postres porque le parece más acogedor e íntimo) con un chico que responde al nombre de Dionisio y que curiosamente asegura estar trabajando en música con David Rodríguez, marido de Ana de La Bien Querida. Puede verse aquí.

Cuatro resume la cita: “Cintia no es mujer de bromas y fue a dar con Dionisio que no se toma la vida nada en serio. “Yo creo que voy a ir a los postres directamente, me parece poco íntimo comer así directamente con alguien en una cita. No me veo comiendo un plato de espaguetis, prefiero algo más relajado, algo más fácil… En una primera cita yo iría a una cafetería, algo más informal, más acogedor”, explicaba ella. “Yo me adapto como las estrellas de mar a las rocas”, contestaba él.”