Dream Wife, siguiente eslabón de la cadena que une a Blondie con Kathleen Hanna

Dream Wife, además de una comedia romántica de Cary Grant y Deborah Kerr de 1953, es un joven trío de chicas radicado en Londres, aunque su cantante Rakel Mjöll, proviene de Islandia. La guitarrista Alice Go y la bajista Bella Podpadec completan la banda. Su punk-pop con ascendente nuevaolero supone un nuevo eslabón es esa cadena del rock de marcado carácter femenino, con actitud y contestatario, que iniciara Debbie Harry con Blondie a finales de los 70 y dieran continuidad mujeres como Kathleen Hanna con el movimiento riot grrrl en los 90. Aunque también cabe señalar a referentes británicos como Elastica entre sus probables influencias.

Aunque en realidad tienen mucha competencia en estos días, con bandas como Bleached, Honeyblood o las mismas Hinds, Dream Wife cuenta en su haber, aún sin haber publicado su debut, con una considerable cantidad de canciones que les dan crédito. Ahí están temas como ‘Hey Heartbreaker’, ‘Lolita’, ‘Kids’, incluidos en su ‘EP01‘, o el más reciente, ‘Somebody’, con aires de clásico que mira a la cara a The Cars o The Go-Go’s. Un buen anticipo para el que podría ser su primer disco de estudio.

Precisamente Dream Wife son las protagonistas de un nuevo club que se inaugura esta noche en Madrid. Promovido por la web musical británica The Line of Best Fit, Best Fit Club pretende hacerse un hueco en la agitada noche de la capital programando bandas británicas y estatales. Así, hoy en la sala Siroco, Dream Wife compartirán escenario con algunas de las bandas jóvenes más interesantes de la ciudad como Baywaves y The Parrots.