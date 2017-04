Pablo Milanés califica el reggaetón de “asqueroso” y dice que nunca había visto esta crisis en la música popular

El carismático Pablo Milanés ha aprovechado una visita a México de gira para arremeter contra el reggaetón. “Me parece asqueroso. No tiene ningún valor musical, ni poético, ni orquestal, ni nada. Me parece que su valor es nulo, y no sólo de ese ritmo, sino de la música que se está escuchando porque hay una gran falta de valores”, indicó… pero no había terminado. “Se están creando valores superfluos y artificiales que duran poco. Y al otro día se crean otros supuestos valores que no duran nada y que no valen nada. Para mí, la música popular nunca había tenido una crisis tan profunda como la tiene ahora en todos los sentidos”.

¿A qué crisis se refiere Milanés? Entre otras a la de otros músicos -según él- con verdadero talento: “Hay millones de autores que andan por ahí pasando hambre. A ellos los respeto porque no son los que están sonando en este momento”.

Aparte de estar on fire en cuanto a declaraciones, Pablo Milanés lo está también en cuanto a actuaciones. En pocos meses nos visitará también, pues forma parte de las Noches del Botánico, que celebrará su segunda edición en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid entre el 22 de junio y el 29 de julio. Su turno es el 7 de julio. En otras fechas, Bryan Ferry, Giorgio Moroder, Devendra Banhart, Anastacia, Tony Bennett, etc.

Además, según su web, Milanés estará el 14 de julio en Gran Canaria, el 15 de julio en Tenerife y el 22 de julio en Marbella. En este último caso, será con Pancho Céspedes.