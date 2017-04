PJ Harvey actuará en Barcelona este verano

PJ Harvey anuncia hoy un concierto en pleno verano en el Poble Espanyol de Barcelona. Será el 23 de agosto, si bien las entradas salen a la venta esta misma semana, en concreto el jueves 6 de abril, a través de Live Nation y Ticketmaster. Según la web de Live Nation, las entrada costarán 50 euros más gastos.

El último trabajo de PJ Harvey, ‘The Hope Six Demolition Project‘, parecía un hermano menor de ‘Let England Shake’, una de sus muchas obras maestras junto a ‘Stories from the City, Stories from the Sea’ o ‘Rid of Me’. Sin embargo, su calidad frente a otros trabajos de 2016 terminaba imponiéndose y sí lograba aparecer en la zona media de varias listas de lo mejor del año pasado, incluida la de nuestra redacción.

Además, mientras que en algunos momentos de su vida no se ha decidido a realizar extensas giras, no ha sido este caso. Las presentaciones en vivo de ‘The Hope Six Demolition Project’ se han alargado hasta este año. Este mes de abril y mayo realiza una amplia gira por América y en agosto son varias las fechas que esperan a la artista en Europa, incluida la de Barcelona que se anuncia hoy. Detalles y otras ciudades, aquí.