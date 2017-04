Kendall Jenner, Pepsi en mano, se “une” a la revolución popular en el peor anuncio de 2017

Kendall Jenner es la protagonista del nuevo anuncio de Pepsi, que es un despropósito. Pepsi ha basado su anuncio en las protestas sociales que ha experimentado Estados Unidos en los últimos años, por ejemplo, a través del movimiento Black Lives Matter, y ha convertido a Jenner en la heroína de su manifestación llena de gente guapa que solo bebe Pepsi.

Jenner, que es modelo y tal, aparece en el anuncio posando para una sesión de fotos hasta que la mirada y el gesto de un apuesto joven con un violoncello en la espalda, que ya hay que tener ganas de salir a manifestarse con un violoncello, le convencen de abandonar su posición de ignorancia ante los problemas del mundo y sumarse a la resistencia. La cumbre del anuncio sucede cuando Jenner, cual Ieshia Evans en Baton Rouge o Jan Rose Kasmir en Vietnam, ofrece a un agente de policía el remedio de la paz en el mundo, una lata de Pepsi.

Por si la dramatización corporativa de los movimientos sociales de Pepsi no fuera suficientemente inquietante, la marca de refrescos explica que este versa sobre los “momentos en que nos dejamos llevar, decidimos actuar, seguimos nuestras pasiones y nada nos para”. “No importa la ocasión, estos son los momentos que nos hacen sentir vivos”. Si Pepsi quería emocionar a alguien, desde luego las redes sociales están de todo menos contentas.

"Yo Kendall, im gonna need you to come through with a pepsi, these cops are wildin" pic.twitter.com/dOpKnTq8LU — Kim Jong Tun (@ignant_) April 5, 2017

Where's Kendall with her Pepsi when you need them? pic.twitter.com/0D9E5bbfOd — DJ Sapien (@DJ_Sapien) April 4, 2017

HOW DARE KENDALL AND PEPSI MIMIC BLACK PEOPLE FIGHTING FOR BASIC HUMAN RIGHTS …oh girl …she messed tf up on this one pic.twitter.com/swlShP1XkQ — keyon (@kxyonn) April 4, 2017

@GrimmKardashian @getcerebral can't believe kendall jenner single handedly stopped police brutality with a can of pepsi — nina braca ~ (@oreokitty_) April 4, 2017

Curiosamente, el periodista Dorian Lynskey ha sido rápido en darse cuenta de que el anuncio de Pepsi recuerda siniestramente a un videoclip de The Chemical Brothers de 1999, correspondiente a su tema ‘Out of Control’ y que representaba exactamente lo que hoy es una realidad: