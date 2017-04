Joe Goddard: “Entiendo que Hot Chip ya no seamos carne de Radio 1”

Joe Goddard visitaba Madrid hace unos días para presentar su disco en solitario ‘Electric Lines’, a la venta a finales de este mes. Además de realizar un DJ set en el nuevo Café Berlín, el miembro de Hot Chip concedía al día siguiente una cadena de entrevistas a la prensa. Hablamos con él sobre su álbum, el sonido Hot Chip, DFA, la radio británica o su música favorita de la actualidad. Joe Goddard ofrece un “live” en Sónar Barcelona el próximo mes de junio y después estará en Bilbao BBK Live.

Anoche pinchaste, ¿cómo fue? ¿Y cuánto has podido dormir antes de esta cadena de entrevistas?

Como dos horas. Estuvo bien, el sitio molaba. Me encanta pinchar, el club era pequeño, pero con buen equipo. Y había gente para ser martes por la noche.

¿Qué pusiste? ¿Te centraste en tu disco o pusiste otras cosas?

Una mezcla, solo un par de canciones del disco que pegaban con el dj set: ‘Lasers’ y ‘Home’.

‘Lasers’ no es de mis favoritas, de entrada.

Es minimal, es de club, era la que pegaba.

¿Crees que ‘Home’ es representativa del disco, porque es setentera? Luego hay cosas menos setenteras en el álbum…

Por lo que puedo decir, ‘Home’ es una de las que con más gente se identifica.

¿Qué crees que une todo en el disco, que es bastante variado? Por ejemplo, ‘Lose Your Love’ empieza como en plan cósmico pero luego es más disco-soul y es diferente.

Estilísticamente es variado, pasan muchas cosas, pero hay un tipo de máquinas, teclados concretos, que llevan a un solo sonido. También los acordes, el sentido emocional de la música que hago encaja de alguna manera. Pero sí, en cuanto a estilo hay bastantes cosas.

¿En cuánto a letras hay algo que una?

No, la verdad es que no. No hice ningún esfuerzo para que en cuanto a letras encajara todo. Estoy contento con cómo queda. Si colaboro con un cantante, no le digo qué tiene que cantar, así que en cuanto a letras, las cosas cambian, dependiendo del artista.

“La canción que más representa ahora mismo personalmente mi vida es ‘Truth Is Light’. Es un mensaje de amor muy claro para mi mujer, que tiene una actitud estupenda ante la vida”

¿Hay alguna canción que represente mejor tu vida en los últimos años?

La canción que más representa ahora mismo personalmente mi vida es ‘Truth Is Light’. Es un mensaje de amor muy claro para mi mujer, que tiene una actitud estupenda ante la vida, muy positiva, siempre buscando lo mejor de cada situación. Y lo aprecio un montón. El resto también me gusta pero expresan cosas más ajenas.

Esa canción me recuerda a Bronski Beat, The Communards… no sé si será un cumplido, porque por alguna razón nadie los cita asiduamente como influencia. ¿Los recuerdas?

Sí, totalmente. ‘Smalltown Boy’ es una canción increíble. Es como un clásico de club moderno. Ponerla al final de una sesión aunque estés en un club de techno funciona de manera increíble. Está muy bien producida.

Llamaste a Alexis Taylor (Hot Chip) para una de las baladas, ‘Electric Lines’, justo el tema titular. ¿Por qué para esa canción?

Hice la pista instrumental y me apetecía que Alexis la cantara, quería hacer algo bueno con él en esa canción. Eso es todo. Me parecía que por el tipo de acordes y melodía, podía entenderla muy bien para hacer algo bueno.

¿Evitaste hacer un single de Hot Chip con él?

Más o menos evité que estuviera en el disco, aunque es una parte muy grande de mi vida, de mi carrera, es parte de mi familia. Podía haber guardado esa canción para el próximo disco de Hot Chip, pero no sé, me apetecía meterla, era una parte bonita de este disco.

¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste la original de ‘Music Is the Answer’ que habéis versionado?

Cuando pincho con Raf, mi compañero en The Two Bears, a veces pone la canción original, y es un gran momento para acabar el setlist. No recuerdo dónde estábamos cuando la escuché por primera vez, pero la ha puesto mucho durante los últimos 2 años.

¿Escuchas mucha música nueva?

Es una mezcla. Como DJ sí escucho mucha música nueva para prepararme las sesiones, muchas pistas de artistas, me mandan muchos promos. Cuando estoy en casa, descansando, escucho más 70’s, 80’s… escucho música más apropiadamente. Es una mezcla.

¿Crees que un artista electrónica tiene que oír más cosas actuales que un compositor de folk o no necesariamente?

No sé. Depende de cada uno. Supongo que si eres artista electrónico moderno, es importante saber qué está pasando en la escena, porque parte de esa música va de innovación, va de nuevas músicas, de nuevos ritmos… es importante asegurarte de que estás haciendo algo innovador. Pero no sé. Si eres un artista de folk, también es probable que estés atento a lo que son los gustos de la gente.

“Kendrick Lamar es brillante, increíble, hace muy buenos discos, en los que pasan muchas cosas, tiene mucho que decir”

¿Qué opinas de la escena electrónica actual? ¿Del éxito de gente como Flume?

Kygo, Flume… no me van mucho. No tengo nada contra ellos, de verdad. Pero con lo de Kygo… Me encanta el slow house, el balearic, el slow disco, el italo disco, es lo que más me gusta. Pero me gusta más la parte de los 80. Me gusta buscar discos perdidos de aquella época, si voy a oír algo de eso, prefiero lo viejo que lo nuevo. Pero hay otras cosas increíbles, como Kendrick Lamar, que es brillante, increíble, hace muy buenos discos, en los que pasan muchas cosas, tiene mucho que decir… También escucho dance pero más underground, cosas como las que edita Studio BurnHus de Estocolmo. Hay cosas modernas que creo que están muy bien, solo que no son tan masivas como las de las listas de éxitos.

Hot Chip habéis conseguido tener vuestro propio sonido. ¿Cómo llegasteis a él?

Me gusta que me digas esto, es muy bueno, y siento que es así, que tenemos nuestro propio sonido. Nunca tuvimos productor, no sé por qué suena tan “individual”. Es, de manera natural, el sonido que hacemos. Quizá al principio, de joven, eres naíf, haces lo que tienes en la cabeza, no tienes una comprensión de todo lo que te rodea. Cuando hicimos los primeros discos, nos divertíamos sin pensar mucho y es la forma natural de la que salió la música. Es un desarrollo, una evolución. Me gustan mucho los productores que tienen un sonido muy reconocible, como Madlib, J Dilla, Phil Spector, gente muy reconocible. Quizá inconscientemente, cuando hacemos música, intentamos tener un sonido reconocible, pero no ha sido una decisión consciente. Tenemos una idea específica de cómo queremos sonar.

Y luego cambiáis el sonido de las canciones en vivo, que son muy disfrutables, pero no como en el disco. ¿Por qué lo hacéis?

Nos cansamos de hacer la canción de la misma manera, y también trabajamos muy duro en hacer que el show en directo sea una gran experiencia. Cada año o cada dos, dejamos que las canciones se desarrollen y se transformen en algo nuevo.

¿Qué te pareció la recepción del último disco de Hot Chip? ¿Te parece que quedó infravalorado?

Me pareció OK. Quieres que cada disco sea un pelotazo y venda 1 millón de discos, pero estoy contento con lo que hacemos.

¿Fuiste tú quien se quejó en vuestro Twitter de que Radio 1 no pinchara ‘I Feel Better’?

Quizá fui yo (se ríe).

Para nosotros Radio 1 es una gran emisora porque ponen cosas como Chvrches, que en España no suenan, pero supongo que es distinto para vosotros, siendo británicos.

(risas) Tuvimos una época en la que ‘Over & Over’ sonó un montón en Radio 1. ‘Gabriel’, mi canción, también. No sabes cuándo va a pasar, pasa y es increíble. Otras veces no pasa y no entiendes nada. Radio 1 está diseñada para gente muy muy joven, adolescentes. Es la idea de la cadena. Hot Chip ya no es eso. Nuestros fans son de veintialgo y treinta y algo. Así que entiendo que ya no seamos carne de Radio 1. Cuando salió ‘I Feel Better’, era un incordio, pero ahora…

Bueno, para mí siempre fuisteis un grupo de pop.

Para mí también es pop. Pero el trabajo de Radio 1 es captar a gente súper joven, así que ahora ponen a Stormzy, Skepta, y eso está bien, es lo que tienen que hacer.

Siempre me han gustado mucho vuestras baladas, me ha parecido una parte súper importante también de DFA. ¿Para ti también han sido importantes? ¿Quizá para mostrar tu valía como compositor?

Creo que es importante para el álbum, para que el álbum quede satisfecho. Tener un par de canciones tranquilas ayuda al disco a ser una experiencia satisfactoria. Como una buena comida, en la que hay varios ingredientes que aportan cosas. Pero no creo que tenga que probar nada con una balada.

¿Has oído algo de lo nuevo de LCD Soundsystem?

Nada. Lo están llevando todo en secreto. Espero que salga pronto.

‘Human Heart’ tiene un punto Daft Punk por los arreglos de unas voces, ¿te molestará la comparación? Estoy seguro de que Daft Punk han inventado cosas, pero justo eso…

Es un vocoder. Bueno, un software que suena como un vocoder. Daft Punk realmente son dueños de ese sonido. Por supuesto que no lo inventaron, ese sonido lleva ahí 50 años antes de Daft Punk. Es una historia muy interesante. El sonido del vocoder viene de la II Guerra Mundial, hay un libro súper interesante sobre esto. Se llama ‘How to Wreck a Nice Beach’ de Dave Tompkins y te cuenta toda la historia del vocoder. Daft Punk lo usan muy bien, mola. No me importa si la gente dice que es como Daft Punk, simplemente me parecía que sonaba bien en esa canción.