Yelle hace como que entrena en su nuevo vídeo grabado en formato “teléfono en vertical”

Esta semana de novedades discográficas, Yelle ha estrenado nuevo single, ‘Interpassion’, para el que acaba de publicar un videoclip casi igual de bobo que su letra, que nos habla sobre consonantes y vocales o expresa cosas como “je suis internationale / hola, ¿qué tal? / hola, ¿qué tal? / hola, ¿qué tal?” o “¿cómo te llamas? / do you know Mafalda? / do you speak Portuguese? / Are you from California? / made in China / made in China / made in China”.

Si la letra de ‘Interpassion’ te parece absurda, espera a ver su vídeo grabado en formato “teléfono en vertical” y en el que nuestra amiga Julie Budet hace como que entrena en una pista de baloncesto. El vídeo, “rodado” por Thibault Maîtrejean y Jean-François Perrie, contiene varios momentos meme-ficables y saca partido de sus limitados recursos para ofrecer una acertada extensión visual de esta canción que de tan bobalicona puede que sea genial (y que musicalmente tiene gancho y un buen sonido electro, todo sea dicho).

‘Interpassion’ es el segundo single de Yelle en varios meses: el primero, ‘Ici & Maintenant (Here & Now’), se editó a finales de diciembre como “regalo Navideño”. Ninguno de estos singles avanza un posible nuevo disco de Yelle que se sepa. Su último álbum, ‘Complètement fou’, salió en 2014.