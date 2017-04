Sacude tu negatividad con Homeshake

Aunque ahora se hable de Homeshake como “el grupo que ha formado un guitarrista de Mac DeMarco”, para cuando grabó con él ‘Rock and Roll Night Club’ y salió de gira como miembro de su banda, el proyecto personal de Peter Sagar ya existía. Desde su Montreal natal, Sagar comenzó en 2011 a grabar algunas cassettes, formando su propia banda, con el propósito de convertirse en una vía de escape para la negatividad del día a día, un sugerente refugio alejado de la realidad.

Tras dejar el grupo de DeMarco en 2014 para centrarse en sus propias canciones, debutó con ‘In The Shower’, un disco que, pese a cierto carácter lo-fi, podríamos decir que es R&B de dormitorio. Como si a Prince le diera por experimentar con las disonancias en su estudio casero o si Steely Dan hubieran grabado unas maquetas tras tomarse un ansiolítico. Temas como ‘Making a Fool of You’ o ‘She Can’t Leave Me Here Alone Tonight’ se convirtieron pronto en sus primeros “éxitos” (cuentan con millones de escuchas en Spotify, tampoco es una broma), y le animaron a darles continuidad con presteza en ‘Midnight Snack’, en el que seguía insistiendo en ese funk ralentizado y brumoso, para dar con nuevos aciertos como ‘Give It to Me’ o ‘He’s Heating Up!’.

Este mismo año ha afianzado esta propuesta con ‘Fresh Air‘, un disco más expansivo en cuanto a sonido que, sin apearse de la baja fidelidad, se aproxima a propuestas coetáneas como las de Blood Orange, King Krule y hasta Solange, entrelazándose con ambientes tórridos y misteriosos, a lo Angelo Badalamenti. ‘Every Single Thing’, ‘Call Me Up’ o ‘Khmlwugh’ son nuevos hitos de su carrera, que podrían sacarle definitivamente de las sombras del panorama independiente.

Dentro de unas semanas, Peter Sagar presentará las canciones de Homeshake en Barcelona, dentro del ciclo Caprichos de Apolo que la icónica sala barcelonesa celebra en La [2]. Será el día 4 de mayo, con The Wheels como teloneros, y sus entradas están disponibles aquí.