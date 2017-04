Se acerca la revolución irlandesa más improbable: Ed Sheeran rueda vídeo en Galway para ‘Galway Girl’

¿Habéis escuchado ya ‘Galway Girl’ de Ed Sheeran? En caso negativo, os habéis perdido la apuesta más divertida de la temporada: adivinar si esta canción de tintes irlandeses podía petarlo cosa fina o quedar relegada a curiosidad dentro del tercer disco del artista. Mi compañero Pablo N. Tocino escribía sobre ella a la salida de ‘Divide’ lo siguiente: “Ed Sheeran tuvo que luchar para mantener ‘Galway Girl en el disco y, si la discográfica acepta lanzarla como single, podría estrellarse… pero también podría ser un pelotazo responsable de que tengamos en el próximo año decenas de temas pop con flautas irlandesas y demás toques folclóricos, porque lo cierto es que la mezcla no le queda nada mal”. Después, adivinaba: “habrá que estar atentos a ‘Nancy Mulligan’ en caso de que ‘Galway Girl’ lo petase y quisiesen estirar el chicle, que decisiones más absurdas se han visto con un bonus track”.

El pueblo ya ha hablado y ‘Galway Girl’ es la canción favorita del disco de Ed Sheeran en las plataformas de streaming, solo por detrás de ‘Shape of You’, pero por delante incluso en este momento del adelanto ‘Castle on the Hill’. De hecho, podría ser número 1 oficialmente en Reino Unido en cualquier momento, así que Ed Sheeran ha tenido la feliz idea de desplazarse a Galway -dónde si no- tras su paso por España e inmediatamente antes de tocar en Irlanda para rodar un videoclip. Hoy aparecen varias instantáneas en Instagram que así lo demuestran.

Es curioso que ‘Galway Girl’ haya obtenido un éxito espontáneo tan gigantesco, cuando el sello de Sheeran llegó a decir que el tema no se podía incluir en el disco porque su sonido irlandés, aportado por la banda Beoga, no les parecía precisamente “lo más cool del mundo”. Ahora que las reproducciones se empiezan a contar por cientos de millones, solo nos queda preguntarnos hasta dónde llegará esta fiebre irlandesa, pues desde el éxito de los Corrs a mediados de los 90 no se percibía una invasión así en el mainstream.

The Corrs hicieron alguna trampa recurriendo a remezclas de Tin-Tin Out para revestir su versión de Fleetwood Mac o su tema ‘What Can I Do’, pero es lo mismo que podemos decir de Sheeran, que incluye trazas de hip-hop en su composición. Aparte de si desde ahora encontraremos este sonido hasta en la sopa o copiarlo sería demasiado descarado, también cabe preguntarse si ‘Galway Girl’ calará tanto en países lejanos a las islas británicas. La canción, a diferencia de lo que ha sucedido en Reino Unido, ha desaparecido del top 100 estadounidense y allí y en muchos territorios, la gracia puede resultar más ajena. De hecho, los mismos Corrs nunca triunfaron tanto en Estados Unidos como sí lograron hacerlo en Reino Unido o España.