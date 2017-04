La canción de Katy Perry que hace a Lorde sentir lo mismo que temas de “Bowie, Fleetwood Mac o Neil Young”

Lorde ha concedido una entrevista en profundidad a New York Times. En ella se recuerda de dónde viene el nombre de Lorde, cómo comenzó haciendo versiones de Duffy, Amy o Kings of Leon, o lo que ha significado para ella y su generación de seguidores Tumblr. Lo más interesante sucede, por supuesto, cuando la cantante adelanta algo sobre el sonido de su segundo disco, ‘Melodrama’, a la venta dentro de dos meses y que ha compuesto viviendo en hoteles de Nueva York y compartiendo gimnasio con gente del tipo The Edge de U2.

La autora de ‘Royals’ indica que ha preferido cambiar de colaborador. Antes era su co-autor principal Joel Little (ella escribe sus canciones pero no toca ningún instrumento), pero ahora ha querido dar un paso hacia adelante, decantándose por Jack Antonoff, guitarrista de fun. y líder de Bleachers, además de novio de Lena Dunham, y al que ha conocido gracias a una amiga en común llamada Taylor Swift.

Los titulares los está acaparando un comentario del productor y amigo Max Martin, conocido por recurrir a las matemáticas para la composición de hits, y que ha tildado de “escritura incorrecta” la composición del single ‘Green Light’, si bien Lorde no se lo ha tomado como un insulto sino solo “como un hecho”, pues reconoce la “rareza” de la canción. Y además añade que, deliberadamente, “el 60% del tiempo sigue las reglas (de la composición), pero el 40% no”. Pero también hay tiempo para mencionar otras canciones nuevas como ‘Perfect Places’, para la que han probado todo tipo de arreglos y estructuras hasta prescindir de un pre-estribillo; o de una “balada soft-rock” que comparan con ‘The Heart of the Matter’ de Don Henley, por su admiración a la “calma que transmite después de una gran pelea”.

En ese sentido, Lorde niega que el disco sea post-ruptura pese a retratar el fin de su relación con el fotógrafo James Lowe, si bien no quiere mencionar las razones del triste desenlace entre los dos. “Es un disco sobre estar sola, sobre lo bueno y sobre lo malo”, indica, añadiendo en otro momento que es, como ya se había dicho, “como una fiesta en una casa, con momentos de euforia y momentos en que te miras en el espejo del baño, no te ves bien y te sientes horrible”.

Entre las esperables citas a Kate Bush o a Prince, sorprende la dedicación de Lorde hacia un tema de Katy Perry, ‘Teenage Dream’. “Hay algo triste en ella, te sientes joven oyéndola, pero sientes que no va a durar al mismo tiempo. Cuando la pongo me emociono como cuando escucho algo de David Bowie, Fleetwood Mac o Neil Young. Te hace sentir algo que no sabías que necesitabas sentir”. Owen Pallett ya explicó, curiosamente mediante matemáticas, por qué esta canción resulta tan fascinante a algunas personas.

Una gran entrevista en la que hay tiempo para recordar cuánto le gusta volver con esos viejos amigos a los que les importa un pimiento su fama, y también gastarse el dinero en comida -buenos restaurantes- en lugar de “en relojes”.