Mala Gestión reciclan Alaska y Dinarama para el bop de ‘Ex-Ex (pareja)’

Mala Gestión son conocidos por su divertido e irónico, sobre todo, punk, que ellos mismos han bautizado como «ñunk». De vez en cuando también demuestran que pueden hacer un tema de pop rock que sea pegadizo, inteligente e hilarante a la vez. ‘Ex-Ex (pareja)’ es la Canción del Día.

A veces, un concepto simple y sólido puede hacer maravillas. Los acordes y las melodías de ‘Ex-Ex (pareja)’ los hemos escuchado mil veces en el pop, eso es así. Sin embargo, nunca de forma tan divertida. El protagonista de la canción está decidido a olvidar a su ex, mientras canta sobre irse «de mercadillo» o comer con su perro para llenar los huecos que ha dejado la otra persona. Ser su expareja se le hace cuesta arriba. Por eso quiere ser su «ex-expareja».

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El estribillo, entre líneas de saxofón y coros, es toda una fantasía pop que recicla el estribillo de ‘Ni tú ni nadie’, probablemente la canción más icónica de Alaska y Dinarama: «Dónde está nuestro error sin solución / Ya no quiero ser tu expareja / Quiero ser tu ex-expareja», cantan.

Los versos, eso sí, son tan absurdos como los mejores momentos de Mala Gestión: «Me han dicho que de mí ya no te acuerdas / Y pienso que jopetas, mecachis, caramba». En las últimas líneas, el narrador es puro anticlímax: «Decías que mis temitas no eran buenos / Y mira, ahora trabajo en un McDonald’s». A veces, con esto es suficiente para tener un bop.