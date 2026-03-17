«Galgos, póker y farlopa», en las irresistibles noches de Mala Gestión

Cada cierto tiempo surge una banda en España que te destruye todos los esquemas y que te obliga a preguntarte: ¿Esto es una broma o una genialidad? La mayoría de las veces, es lo segundo. Es el caso de Mala Gestión, una joven banda valenciana de «ñunk» que canta sobre Ducados Rubio, «galgos, póker y farlopa». ‘Noche de Casino’ es la Canción del Día.
Para la Generación Z, nada es tan serio. La música de Mala Gestión es un reflejo total de ello: bases trasnochadas de punk rock sintetizado, samples loquísimos y el meme como elemento musical. ‘Noche de Casino’ es viral por todos estos motivos. «Hoy es martes, noche de casino / Ayer fue lunes, noche de casino / Todas las noches son noches de casino / Y hoy debería estar cuidando a mi sobrino», comienza el tema.
Elías, Héctor, Pablo, Guille y Joan venían de hacer himnos de la talla de ‘Pollo al Chilindrón’ o ‘Todos mis amigos tienen sarna’, pero ha sido con ‘Noche de Casino’ que han conseguido la atención de la industria. Debe ser gracias a frases como «jugar al fútbol no es saber hablar» o «siempre quedará algo de tu vida en cada pollo de farlopa». A eso, y a ser un banger irresistible.
Otro de los adelantos de su próximo disco, ‘Skol’, es tan simple como adictivo: «Bebiendo una Skol, de camino a la school y me siento tan cool». ‘Diesel’, por otro lado, es uno de esos casos en los que la banda equilibra su lado más guitarrero y orgánico con una melodía que no necesita de bromas para triunfar, aunque también las haya.
‘Hacemos lo que podemos’, el nuevo disco de Mala Gestión, estará disponible este mismo viernes 20 de marzo con temas como ‘Sandalias del PSOE’ o ‘Buenos días Vietnam’, los últimos sencillos del grupo.