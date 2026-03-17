«Galgos, póker y farlopa», en las irresistibles noches de Mala Gestión

Cada cierto tiempo surge una banda en España que te destruye todos los esquemas y que te obliga a preguntarte: ¿Esto es una broma o una genialidad? La mayoría de las veces, es lo segundo. Es el caso de Mala Gestión, una joven banda valenciana de «ñunk» que canta sobre Ducados Rubio, «galgos, póker y farlopa». ‘Noche de Casino’ es la Canción del Día.

Para la Generación Z, nada es tan serio. La música de Mala Gestión es un reflejo total de ello: bases trasnochadas de punk rock sintetizado, samples loquísimos y el meme como elemento musical. ‘Noche de Casino’ es viral por todos estos motivos. «Hoy es martes, noche de casino / Ayer fue lunes, noche de casino / Todas las noches son noches de casino / Y hoy debería estar cuidando a mi sobrino», comienza el tema.

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Elías, Héctor, Pablo, Guille y Joan venían de hacer himnos de la talla de ‘Pollo al Chilindrón’ o ‘Todos mis amigos tienen sarna’, pero ha sido con ‘Noche de Casino’ que han conseguido la atención de la industria. Debe ser gracias a frases como «jugar al fútbol no es saber hablar» o «siempre quedará algo de tu vida en cada pollo de farlopa». A eso, y a ser un banger irresistible.

Otro de los adelantos de su próximo disco, ‘Skol’, es tan simple como adictivo: «Bebiendo una Skol, de camino a la school y me siento tan cool». ‘Diesel’, por otro lado, es uno de esos casos en los que la banda equilibra su lado más guitarrero y orgánico con una melodía que no necesita de bromas para triunfar, aunque también las haya.

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‘Hacemos lo que podemos’, el nuevo disco de Mala Gestión, estará disponible este mismo viernes 20 de marzo con temas como ‘Sandalias del PSOE’ o ‘Buenos días Vietnam’, los últimos sencillos del grupo.