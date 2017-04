Billie Lourd honra por primera vez en público a su madre, Carrie Fisher

La actriz Billie Lourd es conocida por su papel en ‘Scream Queens’, pero casualmente es hija de Carrie Fisher y nieta de Debbie Reynolds. Naturalmente, la muerte de ambas a finales de 2016 –la primera fallecía el 27 de diciembre, la segunda un día después– ha supuesto una terrible tragedia para ella que la ha mantenido varios meses alejada de los focos.

Hoy, Lourd ha hecho su primera aparición pública desde la muerte de su madre y abuela y lo ha hecho precisamente en un evento de ‘Star Wars’ celebrado en Orlando, Florida, donde ha acudido disfrazada de Princesa Leia. La actriz ha recordado a su madre así: “mi madre solía decir que nunca supo dónde acababa la Princesa Leia y empezaba Carrie Fisher. Ella era imperfecta en muchos sentidos pero sus imperfecciones y su voluntad de hablar sobre ellas fueron las que le hicieron más que perfecta. Mi madre, como Leia, jamás tuvo miedo de dar su opinión y de decir cosas que podían incomodar a la gente”.

Durante su discurso, Lourd ha recordado tres cosas que su madre le ha enseñado: la primera ha sido una parte de su monólogo a Obi-Wan Kenobi en ‘Star Wars’ (“eres mi única esperanza”). “La segunda cosa que me enseñó es que si la vida no es divertida, entonces no es real, y eso es inaceptable”, ha continuado. “Y finalmente, me enseñó, y ella predicó con el ejemplo, que la persona más avanzada en la vida aparentemente es una contradicción: puede ser la persona más fuerte y más vulnerable con la que puedas encontrarte. Y esa era ella. Esa era Leia”.