Cintia Lund seca sus lágrimas en ‘Don’t Cry For Me Manhattan’

Cintia Lund ha arrancado su carrera con fuerza. Después de aparecer en ‘First Dates’ de Cuatro, asegurándose de que media España (o la parte de España que ve el programa) se quede con su cara, la madrileña ha fichado por Subterfuge, que publicará su primer disco, ‘New York Anthem’, el 26 de mayo. Lund no dedica su disco a Nueva York en vano, pues ha vivido en la ciudad varios años.

A Nueva York precisamente, en concreto a uno de sus más famosos distritos metropolitanos, destina Lund el primer adelanto de su álbum, ‘Don’t Cry For Me Manhattan’, que acaba de publicar y cuyo videoclip estrenamos en JENESAISPOP. El vídeo, dirigido por Fernando Martín Diez-Cabeza y realizado por Fidel Lorite, juega con la multiplicidad y la geometría para ofrecer una visión psicodélica -pero en blanco y negro- de la canción, claramente deudora a su vez del rock clásico neoyorquino de gente tipo Velvet Underground.

Por supuesto, el título de ‘Don’t Cry For Me Manhattan’ es una referencia al clásico de Julie Covington para ‘Evita’, ‘Don’t Cry For Me Argentina’, tantas veces reinterpretada en los años posteriores a su publicación en 1976, notablemente por Madonna, Sinéad O’Connor o Carpenters. Poco tiene que ver Lund con estas artistas: por lo que se percibe de ‘Don’t Cry For Me Manhattan’, nos espera un disco más bien cercano al trabajo de PJ Harvey o Mika Makovski.