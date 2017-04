Vídeo: Skrillex, esposado por la policía de Los Ángeles

Skrillex ha sido esposado por la policía de Los Ángeles durante la noche de este miércoles 19 de abril por poner la música de su coche demasiado alta. Un vídeo grabado por una fan muestra cómo el ganador de varios Grammys, especialmente de la categoría electrónica, es esposado. En respuesta a una fan en Twitter ha recalcado que no fue arrestado, solo esposado. En el vídeo puede verse cómo le retienen durante unos instantes, quizá comprobando sus datos o la ausencia de antecedentes.

Se sabe que el artista era liberado pronto porque incluso pudo poner discos en la casa de un amigo más tarde durante la misma noche. En Twitter ha comentado que estaba pinchando sus nuevas demos y que son “fuego” (emoji). Y ese plural en “demos” indica claramente que se trata de un nuevo disco o EP, cuando a lo que nos ha acostumbrado el productor desde ‘Recess‘ (2014) es a pistas sueltas.

No obstante, no puede decirse que no haya hecho nada. Su disco como Jack Ü junto a Diplo no fue un gran hit en conjunto pero sí contuvo un gran hit junto a Justin Bieber, y también ha editado colaboraciones diversas. Sólo en 2016 lanzaba hasta una decena de singles y pistas colaborativas, que incluyeron desde ‘Spoon Me’ junto a Elliphant hasta el tema para la banda sonora de ‘Escuadrón suicida’.

Leave it to me to play my music "too loud" ..these new demos are 🔥 tho @elonmusk https://t.co/E6vob2j1ir

— SKRILLEX (@Skrillex) April 20, 2017