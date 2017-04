Mø quiere pasar la noche con su mejor amiga en su estupendo nuevo single

Mø continúa lanzando singles al mercado a buen ritmo, pese a que su disco de debut data ya de hace tres años. Lejos de aquel ‘No Mythologies to Follow‘, la danesa presenta hoy un corte ultra pegajoso, con trazas de hip-hop, pero muy contenido, llamado ‘Nights With You’, producido por tres grandes como son Benny Blanco, Cashmere Cat y SOPHIE.

“’Nights With You’ habla de mi mejor amiga”, explica MØ en la nota de prensa. “Nos conocemos desde que íbamos a la guardería; es como una hermana para mí. Somos muy diferentes pero también muy parecidas, y hemos compartido muchas experiencias en la vida a muchos niveles. La letra de la canción le dice a tu alma gemela que se libere de todas las preocupaciones. Vivimos tiempos de locura, en un mundo loco con expectativas demenciales en cuanto a lo que es la felicidad, y la presión que ejercemos sobre nosotros mismos es enorme. A veces, simplemente necesitas a alguien que te conozca bien y que te obligue de alguna manera a dejar las preocupaciones de lado, apagar el móvil, salir, cogerte una borrachera y olvidarte de la vida tal y como la conocemos. Al menos por un rato”.

Continúa: “Escribí la canción en Los Angeles con Benny Blanco, Ryan Tedder, Cashmere Cat y SOPHIE. Es la primera vez que escribo una canción con tanta gente, y siento tanta admiración y respeto por ellos que me apetecía muchísimo y estoy muy contenta de que hayan querido trabajar conmigo en esta canción”.