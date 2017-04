Arantxa Elvías: competencia para la imitadora de Amaia Montero de Fuenlabrada

Anoche se emitió la sexta gala de ‘Tu cara no me suena todavía’, la versión anónima de ‘Tu cara me suena’. En ella se vieron imitaciones de Paula Domínguez haciendo una versión reducida de ‘Zombie’ de Cranberries (Mónica Naranjo se inventó por completo el apellido de Dolores O’Riordan), Manu Rodríguez haciendo de Nino Bravo y David Moreno de Melendi, entre otras. Tampoco se perdió la cita Angy Fernández para travestirse e interpretar a Bruno Mars, no su último hit, sino ‘When I Was Your Man‘.

Pero quien ganó tras un empate y acaparó los titulares fue la imitadora de Amaia Montero Arantxa Elvías. Tanto bordó su imitación de ‘Pop’ aka ‘La reina del pop’ de La Oreja de Van Gogh que cuando pronunciaba por ejemplo la palabra “olor” era imposible averiguar quién cantaba, si Arantxa, Amaia o aquella imitadora de Montero en Youtube que hizo historia al salir de un concierto en Fuenlabrada. Aquel vídeo sigue disponible online y lleva más de 100.000 reproducciones, pero nunca será tarde para descubrirlo.

Según la web de Antena 3, Arantxa tiene 27 años y es de Cañada (Alicante). Es camarera (tiene un negocio de hostelería) y es cantante de orquesta, aunque hasta ahora nunca había salido en televisión ni se había presentado a ningún concurso.