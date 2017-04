Eleva tu espíritu con las cuerdas majestuosas de ‘Shine a Light’, el nuevo single de Shabazz Palaces

Shabazz Palaces, el dúo de hip-hop alucinatorio de Seattle compuesto por Ishmael Butler (conocido como Palaceer Lazaro) y Tendai “Baba” Maraire, ha anunciado nuevo álbum, ‘Quazarz: Born on a Gangster Star’, que sale a la venta el 14 de agosto. El álbum se presenta con esta galáctica portada y con un single titulado igual que una de las mejores canciones de Spiritualized, ‘Shine a Light’. Sí, Shabazz Palaces mira en su álbum al cosmos y al cosmos es hasta donde nos eleva con esta canción de cuerdas majestuosas en bucle y melodía conmovedora interpretada por Thaddillac. Una canción capaz de elevar el más hondo de los espíritus.

Cuenta la nota de prensa que ‘Quazarz: Born on a Ganster Star’ nos sitúa en una imaginada “Amurderca” (juego de palabras entre “América” y “murder”, “asesinato”) para relatarnos la historia de Quazar, un “ser sensible de alguna otra parte, un observador que ha sido enviado a Amurderca para contarnos [su historia] y explorar como emisario musical. Lo que encuentra en nuestro mundo es un lugar despiadado, un lugar en el que alguien como él jamás podría sentirse a gusto entre toda esta brutalidad y hechos alternativos y muerte camuflada de conectividad”.

‘Quazarz: Born on a Gangster Star’:

01 Since C.A.Y.A.

02 When Cats Claw

03 Shine A Light (feat. Thaddillac)

04 Play

05 Dèesse Du Sang

06 Eel Dreams (Feat. Loud Eyes Lou)

07 Parallax (Feat. The Palaceer Lazaro)

08 Fine Ass Hairdresser

09 The Neurochem Mixalogue

10 That’s How City Life Goes

11 Moon Whip Quäz (feat. Darrius)

12 Federalist Papers