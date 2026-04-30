Secuela de ‘Michael’ «casi segura», pero podría evitar las acusaciones

Con 236 millones de dólares recaudados en todo el mundo, ‘Michael‘ es ya la sexta película más taquillera de 2026 y uno de los biopics musicales más exitosos de la historia. El público tiene muchas ganas de recordar la mejor cara de Michael, ya que la película protagonizada por su sobrino, Jaafar Jackson, concluye en la época del Bad Tour y elude las acusaciones de abuso sexual a menores.

La productora de la película ha sugerido que una segunda parte de ‘Michael’ podría existir, dando a entender que las alegaciones por abusos se abordarían en esa secuela. Ahora, Adam Fogelson, máximo responsable de Lionsgate, ha confirmado en el pódcast The Town With Matt Belloni que existe una «posibilidad muy alta» de que la secuela de ‘Michael’ se vaya a producir, y que su rodaje podría tener lugar este año y el próximo.

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Eso sí, Fogelson no se ha atrevido a confirmar que la secuela vaya a incluir las acusaciones de abuso, pero recuerda que el primer guion sí las abordaba, antes de que el estate de Jackson interfiriera en la producción. Fogelson ha explicado, sin embargo, que “hay una enorme cantidad de música… y de experiencias vitales separadas y al margen de las acusaciones… que bastarían por sí solas para más de una segunda película”.

Ahí entrarían millones de episodios de la vida de Jackson; en lo profesional, por supuesto, su famosa actuación en la Super Bowl de 1993, anterior a las alegaciones; y un sinfín de escándalos relacionados con el debate en torno a su blanqueamiento de piel, producto de su vitíligo; su controvertido matrimonio con Lisa Marie Presley; la disputa por el catálogo de los Beatles; o su estrecha relación con las operaciones de cirugía estética. Sin embargo, ¿sería posible hablar del álbum ‘HIStory’ (1995) sin aludir a las acusaciones, esas que tanto impactaron su imagen pública, su carrera y sus finanzas?

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El público claramente está dispuesto a seguir disfrutando de la música de Michael Jackson, que tanto revolucionó la industria musical. Actualmente, Jackson coloca hasta dos éxitos dentro del top 10 global de Spotify: ‘Billie Jean’, en el número 4, y ‘Beat It’, en el 9, además de situar otros clásicos a lo largo del top 50, top 100 o de todo el top 200 global.