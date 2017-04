Cuenta atrás de Foster the People en Instagram: por qué su regreso importa

Foster the People ha iniciado una cuenta atrás en su Instagram que debería llevarnos al anuncio de algo este domingo. No es especulación gratuita, pues el grupo capitaneado por Mark Foster se embarcará este verano en una gira mundial que lo traerá a España en julio. Claramente, el ahora cuarteto de Los Ángeles trama algo y solo puede ser un nuevo disco.

El segundo álbum de Foster the People, ‘Supermodel’, fue una decepción comercial, pues apenas alcanzó las 200.000 copias vendidas en todo el mundo, nada que ver con el éxito multiplatino de su predecesor, ‘Torches’, que por supuesto se apoyaba en un single mastodóntico como ‘Pumped Up Kicks’. También es verdad que ‘Supermodel’ era un disco menos popero y claramente conceptual en cuanto a sonido, cierto es que su mensaje político anti-capitalista no pareció calar en la gente, pero la sensación que dejaron igualmente sus pobres ventas es que el público de Foster the People había abandonado al grupo demasiado pronto.

Y sobre todo dejó esta sensación porque ‘Supermodel’ confirmó lo que ‘Torches’ ya dejó entrever, que Foster the People es uno de los grupos de rock que mejores canciones POP está haciendo actualmente. No hay que olvidar que Mark Foster solía escribir música para anuncios y escuchando temas como ‘Helena Beat’, ‘Houdini’ o ‘Ask Yourself’ es imposible no admitir que el chico tiene una visión muy clara de lo que es una buena melodía pop. Sus composiciones son sofisticadas, pero transmiten una naturalidad absoluta, casi como las de un Max Martin. Y precisamente naturalidad es lo que expresaba un ‘Torches’ con más posibles singles de lo que nadie esperaba: más allá de ‘Pumped Up Kicks’, lo que transmitían temas como ‘Helena Beat’, ‘Call It What You Want’, ‘Houdini’ o, sobre todo, la maravillosa ‘I Would Do Anything for You’ es que, sin su hit insignia, Foster the People tendría hoy una carrera igualmente e igual de reivindicable.

No pareció ‘Coming of Age’ una buena elección para presentar ‘Supermodel’: no era un hit facilón y cervecero a lo ‘Pumped Up Kicks’, pero escuchada varios años después, claramente es una de las mejores composiciones del grupo, un tema eufórico, emocionante, que describe una epifanía de juventud y que cuenta con una producción de guitarras y sintetizadores laboriosa y evocadora que es arte puro, básicamente como la de todo el álbum. Igual ese fue otro problema de ‘Supermodel’: el grupo llegó demasiado rápido a su irremediable disco de madurez, lo que significa que una buena parte de sus seguidores se quedó por el camino o se descolgó de esa frescura espontánea que transmitía ‘Torches’.

Ya hablamos en su momento de varios segundos discos que estancaron las carreras de sus autores y el de Foster the People era uno de ellos. Pero el problema de ‘Supermodel’ nunca fue de calidad. El álbum se abría con un himno africanista espectacular, ‘Are You What You Want to Be?’ y continuaba con canciones tan soberbias como ‘Ask Yourself’ o una ‘Nevermind’ de armonías suculentas que parece abrir el cielo de par en par cada vez que suena a través de un reproductor. Incluso el momento acústico de ‘Goats in Trees’ era tremendamente cautivador. Por supuesto, ninguno de estos temas molaría lo mismo sin la voz de Mark Foster, un registro peculiar que imprime una personalidad magnética a todas sus canciones, como es especial caso de la mencionada -y preciosa- ‘Goats in Trees’ (por cierto, sí, el disco se produjo en parte en Marruecos).

Tras el exitazo de ‘Pumped Up Kicks’, Foster the People se encuentra en ese denostado punto intermedio entre lo comercial y lo alternativo: claramente, el grupo ya no venderá nunca lo que vendió con ‘Torches’ y posiblemente jamás mueva las copias que merece; pero tampoco será tomado en serio al cien por cien por su inclinación nada disimulada hacia la radiofórmula. Es una pena, de todas formas, porque el grupo tiene un repertorio lleno de grandes canciones y esperamos que su tercera entrega esté a la altura: visto lo visto, no va a decepcionar, aunque las millones de personas que compraron ‘Pumped Up Kicks’ estén ahora a otras cosas.

Foster the People actúa el 8 de julio en Mad Cool de Madrid y el 9 de julio en Razzmatazz de Barcelona.