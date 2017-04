Vídeo: Jennifer Lopez presenta la pimpinelesca balada ‘Mírate’ en los Billboard latinos

Anoche se celebró la ceremonia de la versión latina de los Premios Billboard, incluyendo presentación en directo de la omnipresente ‘Despacito’ o contando con la presencia de J. Balvin.

Pero las miradas estaban puestas en Jennifer Lopez, a la que se entregaba un premio honorífico. En el vídeo de presentación vimos a Sofía Vergara, Rihanna, Ricky Martin o a la mismísima Taylor Swift elogiando su estilo y evolución. El vídeo de presentación menciona también su trabajo como actriz y escritora, y además Jennifer Lopez presentó una canción nueva.

Se trata de la balada ‘Mírate’, aún no ha sido subida oficialmente a las plataformas de streaming, pero puede verse en el tuit bajo estas líneas y en la página web oficial de Billboard. A pesar de carecer de la contrapartida masculina, la melodía no podría ser más Pimpinela. Casi sorprende que no se haya reservado para Navidad.

La interpretación de ‘Mírate’ anticipa el nuevo disco en castellano de Jennifer Lopez, el primero en 10 años. Seguro que el exitazo de ‘Ain’t Your Mamma’ en países que no son Reino Unido ni Estados Unidos ha tenido mucho que ver. El disco está siendo producido por Marc Anthony.

Your browser does not support iframes.