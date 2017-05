Hit de ayer: ‘Poison Arrow (1982)’ de ABC

Parece imposible pero el buscador no miente: en más de una década de JNSP no hemos hecho una sola mención a la banda inglesa ABC. Y es que la historia de la música a veces oculta rehenes insospechados, y el darwinismo de la memoria hace que nos hartemos de mencionar a los grupos arquetípicos del nuevorromanticismo comercial británico (Spandau Ballet, Duran Duran) mientras nos olvidamos -parece que completamente- de este maravilloso combo de Sheffield. Se entendería si fuesen el clásico “one hit wonder”, pero nada más lejos de la realidad: su disco de debut ‘The Lexicon of Love’ fue un éxito en las listas (hasta cuatro singles clasificó en el top 20 británico, y en España sonó mucho en Los 40) y también a nivel de crítica.

‘Poison Arrow’ es la canción por excelencia de ‘The Lexicon of Love’, una pieza de perfecto pop neorromántico: pompa y circunstancia en la voz (Bowie fue la influencia esencial en la forma de cantar de los New Romantics), saxofones, excitantes sintetizadores “early 80s”, una melodía redonda y excesos en el apartado visual, como el célebre traje de lamé dorado de Fry.

Y por supuesto esas partes habladas tan imitadas posteriormente: cada vez que escuches a Madonna recitar sugerente y susurrante en ‘La Isla Bonita’ o ‘Sorry’ recuerda que todo empezó con ese “I thought you loved me but it seems you don’t care / I care enough to know I can never love you”.

Oído 35 años después, es inevitable que el sonido no sorprenda tanto, porque la excelente producción de Trevor Horn fue realmente visionaria: con ‘The Lexicon of Love’ nace un tipo de producción que sería imitada hasta el hartazgo durante el resto de la década, la de enormes ecos, sonidos metálicos producto de su uso del Synclavier, protagonismo de los sintetizadores frente a las guitarras, sonidos de batería sampleados y superpuestos, todo ello grabado al detalle durante muchos meses. Horn puliría y perfeccionaría después este estilo en los discos de Frankie Goes to Hollywood, Grace Jones o Seal.

En cuanto a ABC, repitieron éxitos durante sus siguientes cinco discos, aunque nunca llegarían al sublime nivel de canciones como ésta. El año pasado hubo un ‘The Lexicon of Love II’ que, si bien no puede competir con el original, tenía el suficiente nivel como para recordarnos que Martin Fry es uno de las grandes mentes del pop de los últimos 40 años.

‘Poison Arrow’ suena en el nuevo Popcasting de Jaime Cristóbal, ya disponible en este enlace.