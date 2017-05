Que no te engañe la estética de lo nuevo de Camela: no les ha dado por hacer doo-wop

Por más que suponga un guiño a la estética de la película ‘Grease’ –que está a punto de celebrar su 40 aniversario–, que no te engañen la portada y el lyric-video del nuevo single de Camela: no les ha dado por sonar a doo-wop ni a rock ’n roll, ni por hacer versiones de Frankie Valli. Ni siquiera de Bee Gees. ‘No pongas riendas al corazón’ es el nuevo single de Ángeles y Dioni, dúo tras la no demasiado amistosa salida de Miguel Ángel Cabrera.

Su segundo disco sin él se titula y se publica el próximo mes de junio. El primer adelanto, como decíamos, se mantiene más que fiel al estilo que ha hecho grande al dúo de San Cristóbal de Los Ángeles. Es decir, tecno-rumba ultramelódica con letras cantadas a dos voces que canta al amor libre. Como viene siendo habitual en sus últimos trabajos, ha sido compuesta por Rubén Martín, hijo de Dioni con el que ha formado pareja artística en televisión. El vídeo es verdaderamente impagable, con “Dioni Zucco” y “Sandy Muñoz”.

Camela ya publicaron en 2014 ‘Más de lo que piensas’, con notable éxito comercial: como viene sucediendo desde que las gasolineras eran un frecuente punto de venta de cassettes y CDs, ese álbum entró directamente al número 1 de ventas en España. No vemos por qué no habría de suceder lo mismo con este nuevo álbum, engrosando su innumerable colección de éxitos y de fans, entre los que se cuentan por ejemplo Alaska y Mario Vaquerizo.