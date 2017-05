El próximo 13 de mayo se celebra el festival de Eurovisión. En El Editorial de este viernes, 5 de mayo, nuestro compañero Lolo Rodríguez repasa las siete canciones más relevantes de esta edición, lo que por supuesto incluye la propuesta española, ‘Do It For Your Lover’, interpretada por Manel Navarro, aunque os adelantamos que no para bien. Comentadas son también las canciones de Italia, Portugal, Rumanía, Suecia, Bulgaria y Bélgica.