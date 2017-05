Montones de Gorillaz (entre ellos, Damon Albarn y Noel Gallagher) juntos en TV

Una semana después de publicar ‘Humanz’, el nuevo disco del proyecto audiovisual Gorillaz, Damon Albarn acudía anoche a The Graham Norton Show, en la televisión británica, para interpretar una de sus canciones. Se trataba de ‘ We Got The Power ’, el single que ha contado con la implicación de Noel Gallagher, Jehnny Beth (de la banda Savages) y Jean-Michel Jarre.

Todos ellos, excepto Jarre, estuvieron junto a Albarn en el set de televisión, junto a un extensísima banda que incluía dos baterías, coristas, teclistas, bajista y guitarrista. Hasta tenían a un tío exclusivamente para tocar una gran campana de la que luego habló Damon. Su interpretación, ante dos pantallas sobre las que se proyectaban imágenes de una de las integrantes virtuales del grupo, Noodle (atención al “tatuaje” de su cara y nombre sobre el brazo de Beth), resultó bastante notable e intensa, acrecentando sin duda el interés por esa nueva gira que han anunciado y que no pasará, desgraciadamente, por nuestro país.

Tras la entrevista, Damon y Beth se acercaron al set de entrevistas para charlar con Graham Norton y sus invitados, nada menos que cuatro grandes figuras de Hollywood como Jessica Chastain, Diane Keaton, Michael Fassbender y Kevin Bacon. La charla fue breve pero muy intensa: comenzó con Beth asegurando que lleva tres años sin probar el alcohol (estuvo a punto de beber accidentalmente de la copita de Damon); más tarde esta aseguró que conoció a Damon en Tinder (?!?!?), a lo que él asintió misteriosamente; y Jehnny también confirmó que estará en al menos una parte de la gira de Gorillaz.

También lo hará Noel Gallagher, según confirmó afirmando desde el escenario, puesto que según Damon en esta gira estarán acompañados de montones de invitados que irán sumándose en distintas ciudades. Norton también preguntó al vocalista de Blur por la curiosa campana, que tiene una gran historia detrás y que dejó fascinado al mismísmo Kevin Bacon, que le pidió tocarla. Mañana, domingo día 7 de mayo, publicaremos nuestra crítica de ‘Humanz’.