Ránking de los cuatro singles de Gorillaz

Parte de la redacción evalúa las cuatro canciones de adelanto de ‘Humanz’, su próximo álbum, presentadas por Gorillaz el pasado viernes.

“Nunca he sido una gran fan de Gorillaz. En mi cabeza son un grupo de singles súper efectivos pero algo huecos; de esos que toda la pista del Razz se ponía a bailar como si no hubiera un mañana pero que a mí me costaba pillarles la gracia. Sin embargo, su última entrega me ha supuesto una sorpresa, para bien. Efectividad e inmediatez, como siempre… pero esta vez han logrado convencerme. ‘Saturn Barz’ es probablemente la que menos me gusta de las cuatro, pero eso no significa que sea floja, al contrario. El dancehall oscuro, metálico y arrastrado de Popcaan coronado por los coros de peli de terror resulta estimulante. (1). ‘Andromeda’ es la canción que más suena a los Gorillaz canónicos; parece que en ella busquen su próximo clásico instantáneo. Y la verdad es que casi lo consiguen (o sin el casi, que todo está por ver). Es la mar de simple, pero escuchar a Damon Albarn jugando a ser Drake sobre un fondo soul y muy discos ochentas engancha cosa mala. (2). En ‘Ascension’ me sobra la monserga monocorde de Damon; especialmente si la comparo con el frenético verbo de Vince Staples, que llena de fuerza un número que ya de por si es contundente. Aquí no se trata de ofrecer sutileza, sino poderío rayando la histeria (los coros sampleados, los bpm subiendo en el puente …) y el resultado es avasallador. (3). A pesar de la apropiación (u homenaje) descarado a Prince, cierto saqueo a los Daft Punk de ‘One More Time’ y su espíritu ‘Viva la gente’, ‘We Got the Power’ es mi favorita de todo lo que acaban de estrenar Groillaz. Es que soy una mujer de gustos simples: me dais un buen subidón, una melodía efervescente y un estribillo inapelable y soy vuestra. (4)”. Mireia Pería.

“Sorprende la elección como ¿single? de ‘Saturn Barz’. Aunque es un buen tema de esa reminiscencia jamaicana tan recurrente en los trabajos de Albarn fuera de Blur, y el estribillo con Popcaan tiene gancho, es el de menor pegada de los cuatro revelados. (1) Y no deja de ser curioso que en ‘Ascension’, Albarn parezca el invitado en un tema de hip hop futurista devorado por un Vince Staples, intratable, brutal. Una muestra de que la gran fuerza de Gorillaz es que los egos pasan a un segundo plano. (2) Otra prueba de ello es la festiva ‘We Got The Power’, en la que Jenny Beth (Savages) se erige en una especie de Mark E. Smith de nuestros días para dotar de (aún más fuerza) a este número de electrosoulpop. (3) ‘Andromeda’ (feat. D.R.A.M.) sí que es un pepinazo, y no el de Leticia Sabater. Pop electrónico elegante, vibrante y bailable, la prueba palpable de la entidad que tiene este proyecto. (4) ¿Quién nos iba a decir que Gorillaz superaría en solidez a los propios Blur?”. Raúl Guillén.

“Lo primero que ha llamado mi atención de los cuatros singles nuevos de Gorillaz disponibles en streaming es su breve duración. El más largo de todo apenas supera los tres minutos. El resto no llega. Un tema dura dos. ‘Humanz’ será un disco largo, ¿pero se hará largo? Atendiendo a su minutaje, más bien no aunque, si bien estas canciones muestran que el sonido futurista y post-industrial de Gorillaz sigue en buena forma, no todas ellas atrapan por igual. ‘Andromeda’ es formidable; un ritmo de post-house acelerado, ultra urbano, y una melodía evocadora que se pega a la primera (4); y ‘Ascension’ (3) propone unas cábalas nucleares excitantes para un Vince Staples que sabe cómo elevarlas a otro nivel. Pero ‘We Got the Power’ (2) no termina de aprovechar el carisma de Jehnny Beth de Savages y ‘Saturnz Barnz’ solo logra recordarme los buenos sonidos (y canciones) que manejan Run the Jewels actualmente. (1) ¿Ganarán todos ellos en el “todo” del álbum?”. Jordi Bardají

Veredicto del cuádruple single de Gorillaz

1.- ‘Andromeda’ (ft. D.R.A.M.): 10 puntos

2.- ‘We Got the Power’ (ft. Jenny Beth): 9 puntos

3.- ‘Ascension’ (ft. Vince Staples): 8 puntos

4.- ‘Saturn Barz’ (ft. Popcaan): 3 puntos