Johnny Jewel es el nuevo Badalamenti: escucha ‘Television Snow’, de su disco con música para ‘Twin Peaks’

Este mes de mayo se estrena por fin la tercera temporada de ‘Twin Peaks’, que llega 25 años después de la segunda y contará con la participación de varios músicos contemporáneos como Eddie Vedder, Sharon van Etten, Sky Ferreira o Ruth Radelet de Chromatics. Precisamente estos últimos han contribuido notablemente a la serie, pues su líder, Johnny Jewel, ha compuesto parte de la música que sonará en los nuevos capítulos, haciendo la vez de Angelo Badalamenti, que también ha vuelto al proyecto.

Parte de la música que Johnny Jewel ha escrito para ‘Twin Peaks’ podrá escucharse en ‘Windswept’, un nuevo disco que Jewel firma en solitario y que reúne una mayoría de composiciones originales, algunas de las cuales sonarán en ‘Twin Peaks, con producciones para Desire (‘Saturday’) o Chromatics (‘Blue Moon’). Sale el 10 de mayo. Aunque no se ha especificado qué pistas de ‘Windswept’ exactamente pertenecen a ‘Twin Peaks’, no hay que echarle mucha imaginación para ver que ‘Television Snow’, el nuevo adelanto del disco que ha llegado a la red, contiene un a clarísima inspiración en la sintonía de la serie de Angelo Badalamenti. Como lo tiene también el primer adelanto que se conoció la semana pasada, el tema titular, que bien podría servir de nuevo “Twin Peaks Theme”.

‘Twin Peaks’ vuelve el 18 de mayo. Mientras, el nuevo disco de Chromatics sigue haciéndose esperar, aunque recientemente hemos tenido noticias del mismo a través del mánager de Jewel, Alexis Rivera. Rivera ha confirmado a los fans de Chromatics que ‘Dear Tommy’ existe pero no en su estado original: según el manáger, Jewel decidió destruir las copias originales del disco y empezarlo de cero después de tener una experiencia cercana a la muerte en Hawái. Todo pinta a que la salida del álbum coincidirá con el regreso de ‘Twin Peaks’, sobre todo atendiendo al anuncio de este ‘Windswept’.

‘Windswept’:

01 Johnny Jewel: “Television Snow” [with Symmetry]

02 Johnny Jewel: “Windswept”

03 Desire: “Saturday”

04 Johnny Jewel: “Missing Pages”

05 Johnny Jewel: “The Crimson Kiss”

06 Johnny Jewel: “Strobe Lights”

07 Johnny Jewel: “Heaven” [with Heaven]

08 Johnny Jewel: “Slow Dreams”

09 Johnny Jewel: “Insomnia”

10 Johnny Jewel: “Motel” [with Glass Candy]

11 Johnny Jewel: “Between Worlds”

12 Johnny Jewel: “The Flame”

13 Johnny Jewel: “Stardust”

14 Chromatics: “Blue Moon”