Johnny Jewel de Chromatics destruyó las copias originales de ‘Dear Tommy’ tras casi morir en Hawái

A alturas de mayo de 2017, el nuevo disco de Chromatics, ‘Dear Tommy’, sigue sin ver la luz a pesar de que se anunció en diciembre de 2014. El grupo incluso ha estrenado varios singles del mismo como ‘Just Like You’ o ‘I Can Never Be Myself When You’re Around’, pero el silencio entorno a su lanzamiento definitivo ha reinado en todo momento. ¿Qué ha pasado con ‘Dear Tommy’? ¿A qué espera Johnny Jewel para publicarlo?

Los fans de Chromatics especulan con que el grupo esté esperando al regreso de ‘Twin Peaks’, la famosa serie de David Lynch y Mark Fisher, para lanzar el disco, pues el grupo ha participado en la serie -aunque la naturaleza de su colaboración no ha trascendido- y su vocalista, Ruth Rudelet, de hecho, pertenece al reparto actoral. Pero hoy conocemos un motivo distinto para la demora de ‘Dear Tommy’ que lo explica absolutamente todo y la buena noticia es que ‘Dear Tommy’ sigue existiendo y saldrá pronto.

Alexis Rivera, mánager de Johnny Jewel, aclara en Twitter que las versiones originales de ‘Dear Tommy’ fueron “destruidas” después de que Jewel casi muriera en Hawai en 2015. “No voy a entrar en detalles pero estoy seguro de que Jewel hablará del tema en entrevistas tarde o temprano. Cuando Jewel volvió a California, destruyó todas las copias de “Tommy”, 15.000 CDs y 10.000 vinilos en los almacenes de Italians Do It Better en Glendale”. Como podéis ver, ninguno de los singles de ‘Dear Tommy’ está ya en internet.

Rivera entiende que es “extraño” deshacerse de todo este trabajo pero recuerda que no es la primera vez que Jewel hace algo así: la versión de ‘Kill for Love’ que conocemos no es la original, pues Jewel destruyó sus primeras versiones en 2011. El manáger insiste en que ‘Dear Tommy’ “mantiene su título, sus letras y el orden de sus pistas tal y como se anunció en 2014” y dice que su publicación se acerca. Coincidirá, muy probablemente, con ‘Twin Peaks’, que vuelve el 21 de mayo.