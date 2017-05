Johnny Jewel / Windswept

No puede ser coincidencia que la versión de ‘Blue Moon’ de Chromatics que cierra ‘Windswept’, el nuevo disco de Johnny Jewel, que recopila la música que este ha compuesto para ‘Twin Peaks’, no se base en la letra original de Lorenz Hart, escrita en 1934, sino en la versión de Elvis Presley, que eliminaba el cuarto verso presente en la primera versión (“y de repente apareció ante mí / la única persona que mis brazos cobijará jamás”) y desproveía a la canción, por tanto, de final feliz, convirtiéndola en un lamento eterno. En ella, Elvis nunca encontraba el amor.

La decisión de Jewel es adecuada porque la música para ‘Twin Peaks’ de Angelo Badalamenti, que también ha compuesto la banda sonora para la tercera temporada de la serie, que se estrena el 21 de mayo en Showtime -no se sabe en qué medida ha contribuido a ella cada cual-, siempre ha sonado solitaria, aunque canciones como ‘Falling’ describieran el nacimiento de un amor. Esto vuelve a ser evidente en ‘Windswept’ y sobre todo en ‘Blue Moon’, que Ruth Rudelet interpreta exquisitamente con una mezcla de anhelo y emoción distante, pero también en la mayoría de composiciones instrumentales que constituyen el grueso del disco, como el jazz febril de ‘Windswept’, que no podría ser más ‘Twin Peaks’ ni doblando la presencia de su saxofón humeante, o el hechizo cósmico de ‘Missing Pages’.

La banda sonora de ‘Twin Peaks’ aunaba música de una sensualidad tenebrosa con otra más bien de puro suspense. Pero de esta música de intriga emanaba una quietud profunda: era música para la premonición de un acontecimiento atroz que, en realidad, ya había ocurrido. Al fin y al cabo, siempre ha habido algo “raro” en ‘Twin Peaks’… Johnny Jewel recupera este espíritu tenebroso y seductor excelentemente en ‘Windswept’, por ejemplo en la romántica ‘Television Snow’, que no obstante expresa cierto peligro y agonía, en la triste y preciosa ‘Heaven’ o en la insinuante -y no solo por su título, que tan revelador parece- ‘Between Worlds’. No tanto en ‘Strobe Lights’, que contiene un pulso mecánico y urbano, interesante pero subdesarrollado.

Una de las mejores escenas de ‘Twin Peaks’ es la de Audrey Horne bailando sola las apasionadas orquestaciones de Badalamenti en el Doble R. ‘Windswept’ se encarga de evocar este tipo de escenas a través de su música, que es muy Badalamenti, por cierto, en los contoneos taberneros de ‘The Crimson Kiss’, que contiene unas dulces marimbas que flotan sobre los ritmos como humo, o en la húmeda -aunque francamente irregular- ‘Slow Dreams’. Mejor y más sugestiva todavía es ‘Motel’ con Glass Candy, un paisaje seductor y con aroma a incienso que suena como el baile sensual pero melancólico de un fantasma que se evapora en un pestañeo. El espectro de la banda sonora original de ‘Twin Peaks’ sobrevuela todo el álbum, aunque la mayor parte del tiempo es para bien.

Que Jewel se ha inspirado en Badalamenti para poner música a ‘Twin Peaks’ es evidente en ‘Windswept’, pero no nos vamos a engañar: que lo haya hecho era completamente necesario. Y Jewel consigue renovar el fondo musical de ‘Twin Peaks’ sin restar un ápice de su espíritu original. Composiciones como ‘Strobe Lights’ o ‘Saturday’ contienen un elemento urbano más propio de Italians Do It Better que de los bosques de Twin Peaks, pero aun así suman variedad y color, sin restar fuerza, a este ensoñador conjunto. ‘Saturday’, cantada por Desire, nos habla de un “mal presentimiento este sábado”, y ‘Windswept’ suena como un mal presentimiento, pero como ‘Twin Peaks’, es uno acogedor, al que apetece adentrarse, aun conociendo las consecuencias.

Calificación: 7,9/10

Lo mejor: ‘Blue Moon’, ‘Television Snow’, ‘Windswept’, ‘Heaven’, ‘The Crimson Kiss’, ‘Motel’

Te gustará si te gusta: Steve Hauschidlt, John Foxx, por supuesto Julee Cruise, Angelo Badalamenti y ‘Twin Peaks’

Escúchalo: Spotify