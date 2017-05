Un PWR BTTM, acusado de abusos sexuales: el grupo se explica y sus teloneros cancelan su gira con ellos

2017 tenía que ser el año de PWR BTTM. El dúo de Brooklyn, compuesto por Ben Hokpins y Bruce Liv, se ha convertido en un pequeño icono de la escena “queer” alternativa en Estados Unidos -y ha generado culto de fans también en otros territorios- con apenas un disco en el mercado y su segundo largo, ‘Pageant’, que sale hoy, estaba llamado a consolidarlo. Pero las cosas se tuercen para PWR BTTM: en las últimas horas varias personas han utilizado las redes sociales para acusar a uno de sus integrantes, Ben Hopkins, de abusos sexuales. Para colmo, una fotografía antigua de Ben posando con una swastika ha vuelto a circular en la red a pesar de que el cantante ya explicó su existencia en enero (“me hice la foto en 2011, cuando creía que ser políticamente incorrecto era muy divertido y no tenía conciencia alguna de mis actos”).

PWR BTTM ha acudido a Facebook para responder a estas acusaciones, que tilda de “sorprendentes”. “Las acusaciones nos sorprenden, pero vamos a abordarlas con apertura de miras y con responsabilidad. Desafortunadamente vivimos en una cultura que ridiculiza y normaliza la violación. Hay gente que ha violado el consentimiento de otra y no lo sabe. Ningún superviviente de abuso ha contactado a Ben. Estas acusaciones nos impactan y nos las tomamos muy en serio. Además, el comportamiento del que se acusa a Ben no es representativo de su persona y del modo en que [intentamos comportarnos]”.

Además, PWR BTTM ha abierto una cuenta de correo electrónico especial para que las supuestas víctimas de Hopkins contacten al grupo directamente o a través de intermediarios. “Nuestro objetivo es asegurarnos que cualquier superviviente de abusos tenga una voz, que su voz sea escuchada y que gente que haya cruzado la línea asuma su responsabilidad. Lo que esto significa para la banda, nuestro disco, nuestros fans y nuestras giras futuras todavía no está claro. La música lo es todo para nosotros, pero creemos que hemos de abordar este asunto primero”.

De momento son dos teloneros de PWR BTTM en Estados Unidos, el cantante Nnamdi Ogbannay y el grupo T-Rextasy, quienes han decidido cancelar sus conciertos con el grupo a causa de estas acusaciones. T-Rextasy ha compartido un largo comunicado en Twitter explicando que los actos de los que se acusa a Hopkins no le sorprende, pues ya había escuchado historias parecidas sobre su comportamiento en el pasado. “Nos gustaría poder decir que las acusaciones nos sorprenden, pero no es verdad. Cuando acordamos hacer una gira con el grupo el próximo mes de julio, alguien se acercó a nosotros en privado y nos advirtió de que había tenido experiencias con Ben. Esta persona nos pidió que no habláramos de ellas en público”. T-Rextasy se disculpa por haber antepuesto sus intereses a los de sus fans cuando optó por girar con PWR BTTM aún conociendo los actos de los que se acusa a Ben. “Por aquel entonces sentimos que teníamos que continuar con la gira: no queríamos sacar a relucir la identidad de esta persona que nos había hablado en la intimidad. Temíamos que escabullirnos de la gira sin dar explicaciones dañaría nuestras relaciones profesionales, algunas de ellas muy cercanas a PWR BTTM. Pusimos nuestra carrera por encima de la seguridad de los fans que han confiado en nosotros y nos han apoyado y esto no tiene perdón. Creemos que no somos las únicas personas en esta comunidad que ha escuchado este tipo de acusaciones antes. Pedimos a nuestros compañeros que sean honestos en relación a su complicidad en esta situación”.

La gira de PWR BTTM se mantiene en pie: su reputación, de momento, ha caído en picado y solo hay que leer la sección de comentarios del perfil de PWR BTTM en Facebook para averiguar de qué lado están sus fans. Muchos aseguran sentirse absolutamente decepcionados, otros traicionados, pero lo que está claro es que PWR BTTM va a tener muy difícil salir de esta.