Sergio Rivero: “Me han marcado los últimos trabajos de James Blake, FKA twigs, Caribou, Frank Ocean…”

Recordarás a Sergio Rivero por su paso por Operación Triunfo. El cantante canario ganó la cuarta edición del programa en su estreno en Telecinco, publicó dos discos entre 2005 y 2006, un EP en 2012 del que prácticamente nadie se enteró… y nada más se supo. Nos hemos hartado de ver a Edurne y Soraya, dos compañeras de edición, en los medios en los últimos tiempos, pero no a su ganador. Hoy Rivero es un artista completamente diferente y también lo será su nuevo disco, ‘QUANTUM’, que se adelantó el año pasado con un single sorprendente, ‘Get Out’, en la línea de BANKS. Hablamos con él sobre ‘QUANTUM’, sus interesantísimas influencias -desde James Blake a Four Tet pasando por Solange-, el “crowdfunding” que ha hecho posible el disco o sobre ya-sabéis-qué-programa (obligada pregunta ahora que vuelve a su cadena original).

Preparas disco para este año, ‘QUANTUM’. De hecho iba a salir en marzo, ¿qué ha pasado?

Pues que el disco ha tardado más. En realidad la primera fecha que pusimos fue noviembre de 2016. Tenía las melodías para el disco, pero no las letras. Sabía de qué quería hablar, tenía muchos primeros versos, pero sin terminar. Pensaba que me iba a costar menos, pero bueno, ya está (casi).

Por lo que se aprecia de su primer adelanto, ‘Get Out’, su sonido será muy distinto al que te asociábamos hace unos años. ¿Qué música te inspira actualmente?

Sí que será muy diferente. Es que hace muchos años que no saco nada. Ahora escucho de todo, la verdad. Entre lo que más me ha marcado últimamente están los trabajos de FKA twigs, Spooky Black, Toro y Moi, Frank Ocean, Solange Knowles, James Blake, Kendrick Lamar y también música como la de Four Tet, Nils Frahm, Caribou o Flying Lotus.

Efectivamente ‘Get Out’ tiene una producción electrónica muy cuidada y un estilo tenebroso. Me recuerda un poco a BANKS. ¿Es el tipo de canciones que encontraremos en ‘QUANTUM’ o ha cambiado un poco la dirección desde su salida?

Entiendo lo de BANKS, y aunque no me ha influenciado ella directamente, su tema ‘Brain’ lo produjo Shlohmo que me parece un tipo brutal. Su disco ‘Bad Vibes’ me marcó bastante también. ‘QUANTUM’ es bastante oscuro porque lo escribí en una época oscura, y la verdad es que las canciones no salieron para ningún proyecto en concreto, las melodías y las primeras ideas de arreglos al menos.

Cuéntanos sobre el proceso de composición de ‘QUANTUM’. ¿Eres productor, además de compositor? ¿Con quién has trabajado en el disco? ¿Dónde has trabajado en él?

Produzco cositas, y estas canciones salieron de producciones que yo empecé. Pero la producción del disco se la debo a mi amigo Paco Salazar, al cual si ya admiraba, ahora admiro más. Creo que he aportado bastante, pero quitando algunas cosas, el trabajo es enteramente de él.

¿Qué temas de ‘QUANTUM’ que no hayamos escuchado destacarías? ¿Contiene alguna colaboración especial?

Leí ‘descartarías’ jajaja, y he descartado muchos. Tengo una carpeta llena de notas de audio que no quiero tirar por si acaso. Y destacar no lo sé. He puesto todo en cada tema y tengo favoritos, pero van cambiando. El disco lo hemos hecho Paco Salazar y yo, el arte lo ha hecho Idoia Montero y el máster lo hará Matt Colton. Somos un equipo muy pequeño.

Iniciaste una campaña de crowdfunding en Ulule para la financiación de ‘QUANTUM’ que superó con creces la meta original. ¿Por qué optas por este método (al que tantos artistas se ha sumado recientemente, por cierto, desde TLC a Amanda Palmer pasando por Las Bistecs)?

Pues al principio tenía mis dudas. Un día le escribí un mensaje a Paco diciéndole que estaba en Madrid, que a ver si nos veíamos. Empezamos a hablar y me dijo que tenía que hacer un discazo, a lo que le respondí “Vale, con tu ayuda!” Me dijo: “Por qué no hacemos un crowdfunding?” Y eso fue todo. Me parece un método muy potente, con el que estoy muy contento, en gran parte por los mecenas tan pacientes que tengo que no me han presionado por el retraso del disco.

¿Qué planes tienes a corto plazo? ¿Escucharemos más singles? ¿Cuándo sale el disco más o menos?

Ahora mismo estoy terminando de grabar voces y retocando letras y mezclas. El disco se masteriza en nada y veo que voy a estar trabajando hasta el último momento. No he pensado en este disco en términos de singles pero sí, sacaré video de, al menos, dos temas más, porque escuchando las mezclas me vienen ideas de vídeos a la cabeza y no me aguanto y ya estoy moviendo cielo y tierra.

No sé qué opinión te merece Operación Triunfo como formato ahora mismo. Ahora que vuelve a TVE, ¿volverías a participar?

La pregunta del millón. Como formato televisivo me parece increíble. Pero no creo que sea un programa que te meta en la industria musical. Con los años veo que a quien le ha ido bien, le habría ido bien también tarde o temprano sin haber participado, o eso quiero creer. Sí siento que hay que demostrar más por salir de ahí, pero he aprendido a verlo como algo positivo. Si sabes a lo que vas y no tienes expectativas más allá del programa, es una experiencia increíble. Sabiendo lo que sé, con la edad que tengo, no participaría. Pero si volviera a tener 19 años, seguramente sí.