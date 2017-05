The Pains of Being Pure at Heart estrena single y anuncia disco y gira española

The Pains of Being Pure at Heart, uno de los grupos mejor llamados de los últimos años, vuelve en 2017 con un nuevo disco que acaba de anunciarse. ‘The Echo of Pleasure’ sale el 14 de julio y su primer adelanto es un single guitarrero y animoso titulado ‘Anymore’, que podéis escuchar bajo estas líneas y no, no tiene nada que ver con el single de Goldfrapp.

Andy Savours ha producido el disco, que sale en Painbow, el sello del grupo, y cuenta con la colaboración de músicos como Jen Goma de A Sunny Day in Glasgow. ‘The Echo of Pleasure’ sucede a ‘Days of Abandon’, publicado en 2014.

El grupo de Brooklyn liderado por Kip Berman ha anunciado además gira mundial y esta contiene hasta seis fechas en nuestro país: el grupo actúa el 15 de octubre en la sala Joy Eslava de Madrid, el 16 de octubre en la sala Hanger de Córdoba, el 17 de octubre en Lemon Rock de Granada, el 19 de octubre en La Rambleta de Valencia, el 20 de octubre en la sala Bikini de Barcelona y el 21 de octubre en Escenario de Santander.

‘The Echo of Pleasure’:

01 My Only

02 Anymore

03 The Garret

04 When I Dance With you

05 The Echo of Pleasure

06 Falling Apart So Slow

07 So True

08 The Cure for Death

09 Stay