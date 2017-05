Cancelada ‘Scream Queens’

Estos últimos años, ‘Scream Queens’ de Ryan Murphy ha sido una de las series americanas más comentadas y que más pasión fan han generado en las redes sociales. Su desempeño en la televisión, sin embargo, ha sido mediocre y FOX acaba de anunciar su cancelación, como confirma Variety.

Aunque en enero ya se comentaba que ‘Scream Queens’ podría no ver tercera temporada este año, ha sido esta semana cuando los directivos de Fox Dana Walden y Gary Newman (que no Gary Numan) han confirmado la despedida de ‘Scream Queens’, que se cancela tras dos temporadas en antena.: “la serie da la sensación de estar completa”, ha dicho Newman. “No tenemos planes de regresar a ella y contar más historias. No vamos a ver ‘Scream Queens’ esta temporada”.

No era especialmente positiva la crítica que nuestro compañero Lolo Rodríguez dedicaba a la temporada de la serie de terror adolescente tras su estreno en 2015. “Una sarta de situaciones mil y una veces repetidas, un ensañamiento sin igual con ciertos personajes femeninos y un abuso del cliché que, lejos de resultar cómico, resulta francamente repetitivo e innecesario”.

Mejor suerte ha tenido Murphy últimamente con series como ‘American Horror Story’, aunque es sobre todo ‘Glee’ la seire que le trajo mayor reconocimiento. En su currículum encontramos también ‘Nip/Tuck’ o ‘The New Normal’. ¿Será esto el final definitivo de ‘Scream Queens’ o se pensará Murphy recuperar el formato para Netflix o similares?

